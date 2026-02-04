5 Ajustes para evitar que la batería de tu iPhone se acabe antes de terminar el día

Arrancar el día con el iPhone al 100% de batería no garantiza llegar a la noche con carga ya que la batería puede ir agotándose a pasos acelerados sin que te des cuenta por culpa de múltiples factores. Algunos de los más comunes son el brillo alto en la pantalla y la ejecución de apps en segundo plano. Por este motivo Apple recomienda ciertos ajustes para preservar la carga y extender la autonomía.

🔋 Truco sencillo para cuidar la batería del iPhone



Cómo activarlo:

Ajustes → Batería → Salud y carga de la batería

✔️ Activa Carga optimizada



El iPhone aprende cuándo lo cargas y evita que la batería se desgaste antes.



➡️ Más consejos aquí:https://t.co/BmqIN0ITkl pic.twitter.com/iTA8PMLcxc — El APPerlas 📲 (@Apperlas) December 29, 2025

5 Ajustes rápidos para ahorrar batería en tu iPhone

1. Activa el modo de bajo consumo

Este es el clásico que sí mueve la aguja porque reduce actividad en segundo plano para extender la batería cuando el nivel va bajando. Apple explica que al activarlo se recortan o deshabilitan funciones como actualización en segundo plano, descargas automáticas, obtención de correo y algunos efectos visuales; además baja el brillo y puede ajustar el Auto-Lock para gastar menos.

Para encenderlo, puedes ir a Configuración > Batería (o Power Mode en modelos recientes) y activar Modo de bajo consumo, o hacerlo desde el Centro de control. Debes tomar en consideración que el modo se apaga automáticamente cuando cargas el iPhone por encima de 80%, así que es ideal para “estirar” la tarde sin quedarte incomunicado.

2. Brillo y bloqueo automático

Apple incluye entre sus sugerencias de ahorro activar el auto-brightness y el auto-lock, y también advierte que el brillo alto consume mucha energía cuando está por encima del nivel recomendado.

En la práctica, si sueles estar dentro de casa, oficina o transporte público, dejar que el iPhone ajuste el brillo y que la pantalla se bloquee rápido evita que se vaya la carga por el simple hecho de mantener la pantalla encendida.

3. Activa WiFi y el modo avión

Un situación común que drena tu batería es estar en zonas de baja cobertura. El motivo es que el teléfono “trabaja extra” buscando señal, y eso castiga la batería. Apple recomienda usar Wi‑Fi cuando esté disponible y, si sabes que estarás sin cobertura por un rato, activar modo Avión para que el equipo deje de intentar conectarse.

4. Desactiva las apps que más consumen batería

En iPhone puedes ir a Configuración > Batería para ver el uso diario y, debajo, las apps y actividades del sistema que más consumieron hoy. Apple también explica que ahí aparecen pistas como “Background Activity”, “Low Signal” o “Notifications”, para que identifiques si el problema es una app trabajando en segundo plano, la mala señal o alertas que despiertan la pantalla.

Con ese dato, puedes realizar ajuster quirúrgicos y personalizados si una app aparece con mucha actividad en segundo plano, reduce su uso, limita sus notificaciones o revisa sus permisos para que no esté activa cuando no la necesitas. En este caso la ganancia es doble debido a que preservas carga durante el día y, de paso, evitas calentamientos y consumo innecesario que se repite cada jornada.

5. Activa la carga optimizada

Apple explica que las baterías envejecen químicamente y que el tiempo que pasan totalmente cargadas influye en el desgaste; por eso existe Optimized Battery Charging, que reduce el tiempo que el iPhone permanece al 100%. Cuando está activa, el iPhone puede retrasar la carga más allá del 80% en ciertos momentos y completar el resto cuando “predice” que lo desconectarás, usando aprendizaje en el dispositivo.

Si tienes un iPhone 15 o posterior , además puedes elegir un límite de carga entre 80% y 100% en incrementos de 5% desde Ajustes > Batería > Charging; y si el límite está en 100%, la carga optimizada puede estar disponible. El objetivo no es que la batería dure “más hoy”, sino que con menos desgaste mantenga mejor capacidad con los meses, y eso termina mejorando la autonomía real en tu rutina.

Con estos cinco trucos, tu iPhone dejará de gastar energía a lo tonto y tu batería trabajará a tu favor. Lo mejor es que no necesitas apps raras ni “magia” solo estos ajustes y hábitos que puedes comenzar a aplicar hoy mismo para preservar el porcentaje de batería desde la mañana y extender la autonomía hasta el final del día.