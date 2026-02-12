La ciencia desafía a Stephen Hawking: Un estudio afirma que el centro de la Vía Láctea no sería un agujero negro

Durante años, el consenso científico señaló que en el corazón de la Vía Láctea existe un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A*, situado a unos 26.000 años luz de la Tierra. Las órbitas extremadamente rápidas de varias estrellas cercanas parecían confirmar esa interpretación. Sin embargo, una investigación científica reciente propone una explicación alternativa: el objeto central podría estar formado por materia oscura compacta.

Un centro galáctico bajo revisión

El núcleo de la Vía Láctea constituye una de las regiones más dinámicas del cosmos cercano. Allí orbitan las llamadas estrellas S, cuerpos masivos que describen trayectorias muy cerradas alrededor de Sagitario A*. Durante décadas, esos movimientos se interpretaron como la señal inequívoca de un agujero negro extremadamente denso.

El nuevo trabajo publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sostiene que esas mismas órbitas pueden explicarse con otro tipo de objeto compacto. Según los autores, una concentración de materia oscura con propiedades específicas generaría un campo gravitatorio casi indistinguible del de un agujero negro tradicional.

El análisis incluye datos astrométricos de alta precisión y examina tanto el comportamiento de estrellas como de otros objetos envueltos en gas y polvo que también giran en esa región. El resultado sugiere que el modelo alternativo no contradice las observaciones actuales.

La materia oscura como protagonista

La materia oscura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la cosmología. No emite luz ni se detecta de forma directa, pero su influencia gravitatoria resulta clave para entender la estructura de las galaxias.

El estudio explora un escenario en el que esa materia adopta una configuración extremadamente densa en el centro galáctico. Se trataría de partículas fermiónicas con masas elevadas que, al agruparse, formarían un objeto compacto sin horizonte de sucesos, a diferencia de un agujero negro.

Lo relevante es que este modelo reproduce varios efectos relativistas observados en las órbitas estelares. Además, encaja con mediciones de la dinámica galáctica obtenidas por misiones espaciales modernas, lo que refuerza su viabilidad teórica.

Qué dicen los datos y por qué el debate sigue abierto

Los investigadores compararon de forma estadística el modelo clásico del agujero negro con distintas configuraciones de materia oscura. Para ello utilizaron simulaciones avanzadas que permiten evaluar qué hipótesis se ajusta mejor a las observaciones.

Los resultados muestran diferencias mínimas entre ambos escenarios. En términos orbitales, la discrepancia resulta inferior al 1%, lo que explica la dificultad para distinguirlos con la tecnología actual. En algunos conjuntos de datos, el modelo de materia oscura obtiene un ajuste ligeramente mejor, aunque no de forma concluyente.

Este panorama invita a la cautela científica. El estudio no descarta el agujero negro, pero demuestra que existen alternativas que merecen atención. Entre los puntos más relevantes destacan:



Las órbitas observadas pueden explicarse con más de un modelo gravitatorio

La precisión actual todavía no permite una conclusión definitiva

Futuras mediciones cercanas al centro galáctico resultarán decisivas

Instrumentos de alta resolución prometen datos más finos en los próximos años. Ese avance podría inclinar la balanza hacia una de las hipótesis.

Por qué este estudio reabre el debate de la teoría de Stephen Hawking

Durante décadas, la idea de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea se apoyó en múltiples evidencias observacionales. El seguimiento de las llamadas estrellas S, que orbitan a velocidades extremas cerca de Sagitario A*, mostró la presencia de un objeto central con una masa enorme concentrada en un volumen muy reducido. Este comportamiento se interpretó como una señal casi definitiva de un agujero negro.

A ese conjunto de pruebas se sumó en 2022 un hito importante: la colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos logró obtener una imagen de la región que rodea a Sagitario A*. La silueta observada, considerada por muchos científicos como la “sombra” de un agujero negro, reforzó el consenso existente.

Sin embargo, el nuevo estudio plantea que esos mismos efectos gravitatorios podrían explicarse mediante una concentración extremadamente densa de materia oscura. Según los autores, la precisión actual de los datos todavía no permite distinguir de forma concluyente entre ambos escenarios. Esto no invalida las observaciones previas, pero sí su interpretación exclusiva.

