Hallazgo espeluznante: Encuentran parásitos y restos biológicos en extensiones de cabello vendidas como ‘limpias’

Un nuevo estudio científico expuso que extensiones de cabello vendidas como limpias concentran parásitos y restos biológicos en su composición. La investigación analizó 43 productos populares en el mercado y detectó 169 sustancias químicas distintas, muchas de ellas vinculadas con cáncer, disrupción hormonal y daños reproductivos.

El trabajo, publicado en la revista Environment & Health de la Sociedad Estadounidense de Química (ACS), encendió alertas entre especialistas de salud pública. Las conclusiones apuntan a una industria multimillonaria sin regulación suficiente, con productos que exponen a las usuarias a riesgos que las empresas fabricantes no divulgan.

La investigación que destapó el problema en extensiones de cabello

Científicos del Instituto Silent Spring examinaron 43 productos de extensiones capilares de venta popular en el mercado estadounidense. El análisis reveló la presencia de 169 sustancias químicas distintas, entre ellas retardantes de llama, pesticidas y compuestos tóxicos con efectos nocivos documentados en la salud humana.

Las extensiones suelen recibir tratamientos químicos para volverse ignífugas, impermeables o antimicrobianas. Sin embargo, las empresas fabricantes no informan a los consumidores sobre esas sustancias, que al momento de la exposición al calor liberan compuestos potencialmente peligrosos inhalados por las usuarias durante el peinado.

La investigadora Elissia Franklin subrayó que más del 70 % de las mujeres negras usan extensiones al menos una vez al año. Franklin señaló: "Esta industria ha pasado por alto la salud de las mujeres negras, que no deberían elegir entre expresión cultural, conveniencia y su salud".

Un grupo de científicos detectó parásitos y restos biológicos en cabellos de mujeres.|Getty Images

Resultados alarmantes que exigen una regulación urgente

Con tecnologías de análisis avanzado, los científicos identificaron más de 900 compuestos químicos en el total de las muestras examinadas. Entre los hallazgos más preocupantes figuraron los organoestánnicos, sustancias tóxicas detectadas en casi el 10 % de los productos y relacionadas con irritación cutánea, cáncer y alteraciones hormonales.



48 sustancias consideradas de alto riesgo para la salud humana.

12 compuestos prohibidos en California por causar cáncer o daños reproductivos.

17 sustancias vinculadas específicamente con cáncer de mama.

Solo dos muestras etiquetadas como 'no tóxicas' resultaron libres de químicos peligrosos.

El mercado mundial de extensiones capilares proyecta superar los 14,000 millones de dólares para 2028. Ante esa cifra, Franklin advirtió que los hallazgos dejan clara la necesidad urgente de supervisión más estricta para proteger a los consumidores y obligar a las empresas a fabricar productos más seguros.