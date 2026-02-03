Nadie lo nota, pero la ciencia lo confirma: un nuevo estudio revela el tipo de plástico que está destruyendo el agua

La contaminación por plásticos vuelve a situarse en el centro del debate científico . Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de California en San Diego confirma que los microplásticos de origen fósil afectan de forma directa a los organismos que mantienen estable el agua dulce, provocando desequilibrios que pueden terminar en zonas muertas y pérdida de biodiversidad.

El efecto de los microplásticos fósiles

El trabajo analizó cómo los fragmentos microscópicos de plástico alteran las relaciones entre especies clave dentro de los ecosistemas acuáticos. Los plásticos derivados del petróleo permanecen durante décadas y debilitan a los pequeños organismos que controlan el crecimiento de las algas.

Los científicos detectaron un patrón claro: cuando disminuye el zooplancton, el sistema pierde su capacidad natural de autorregulación y las algas avanzan sin freno. Este proceso genera cambios químicos en el agua y reduce los niveles de oxígeno, con consecuencias directas para peces e invertebrados.

Entre los efectos observados destacan:

Caída drástica de las poblaciones de zooplancton

Aumento acelerado de algas en el agua

Mayor riesgo de floraciones algales tóxicas

Deterioro progresivo de la calidad del agua

Cómo se llevó a cabo el estudio científico

Durante tres meses, el equipo comparó 30 ecosistemas acuáticos creados en estanques al aire libre. Algunos contenían microplásticos fósiles, como el poliuretano, y otros materiales biodegradables desarrollados en laboratorio.

El foco se situó en los copépodos, pequeños animales que actúan como reguladores naturales del sistema. En los estanques con plásticos fósiles, estas especies redujeron su presencia de forma notable, ya fuera por mortalidad directa o por una menor capacidad reproductiva. En cambio, los sistemas expuestos a bioplásticos mantuvieron un equilibrio más estable, aunque no exento de alteraciones.

El estudio, publicado en Communications Sustainability, concluye que los microplásticos pueden desencadenar efectos “de arriba abajo” en la cadena alimentaria, incluso en entornos donde los nutrientes no resultan excesivos.

Microplásticos|Getty Images

Bioplásticos, una alternativa con impacto más limitado

Los investigadores aclaran que los bioplásticos no representan una solución perfecta, pero sí una opción menos dañina para los ecosistemas acuáticos. Los materiales de base biológica generan comunidades microbianas distintas y reducen el riesgo de colapso ecológico.

Actualmente, el equipo trabaja en una nueva generación de plásticos diseñados para degradarse con mayor rapidez mediante bacterias integradas en el propio material.