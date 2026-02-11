Un medicamento creado para el Covid ahora podría frenar el virus Nipah

Un equipo de científicos del Instituto de Virología de Wuhan identificó que el fármaco chino VV116, creado originalmente para tratar el covid-19, podría convertirse en una herramienta clave contra el virus Nipah . Esta es una enfermedad considerada de alta prioridad por la Organización Mundial de la Salud por su elevada letalidad y su potencial para generar brotes graves.

Un antiviral que mejora la supervivencia del virus Nipah en estudios preclínicos

Según los investigadores, la administración oral de VV116 aumentó la tasa de supervivencia de hámsteres dorados infectados hasta un 66,7%. Además, el medicamento redujo la carga viral en órganos como pulmones, bazo y cerebro, principales objetivos del virus Nipah durante la infección.

El estudio destaca que el fármaco actúa frente al virus en zonas del cuerpo donde la enfermedad suele provocar los daños más severos, incluidos los cuadros neurológicos asociados a la encefalitis.

Una opción preventiva para grupos de alto riesgo

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es que VV116 se administra en forma de píldora, lo que facilita su uso en contextos de emergencia sanitaria. Los científicos aseguraron que podría emplearse de manera preventiva en personas con mayor riesgo de exposición, como personal sanitario y de laboratorio.

Entre los posibles usos del fármaco se incluyen:

Prevención en trabajadores expuestos al virus Nipah.

Reducción de la gravedad de los brotes activos.

Herramienta inmediata ante futuros episodios de propagación.

Los investigadores afirmaron que se trata de una opción farmacológica fácilmente disponible frente a una enfermedad que hoy carece de tratamientos específicos.

Por qué el virus Nipah preocupa a la comunidad científica

El virus Nipah se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros, ya sea por alimentos contaminados o por contacto cercano con personas infectadas. Su tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75%.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. En los casos más graves, la infección deriva en encefalitis, con manifestaciones neurológicas como confusión, convulsiones, alteraciones del estado de conciencia o coma, que pueden aparecer días o semanas después del inicio del cuadro.