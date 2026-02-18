La mejor hora para ver los planetas junto a la Luna hoy en México y cómo fotografiarlos

En estos días, la Luna pasará por las constelaciones de Capricornio, Acuario, Piscis y Aries, así que la podremos ver pasando cerca de Venus y Mercurio aquí te decimos cuál es la mejor hora para disfrutarlo.

¿A qué hora ver a la Luna cerca de Venus y Saturno?

Hoy 18 de febrero la Luna pasara cerca de Venus y la mejor hora para ver el máximo acercamiento es a las 07:42 GMT mientras que la conjunción será a las 09:19 GMT. Nuestro satélite pasará cerca de Venus en el cielo del atardecer y el planeta brillará como el punto más luminoso. Mientras que la Luna nueva tendrá un 1% de iluminación por lo que será casi invisible.

Posteriormente la Luna pasara cerca de Mercurio y la hora de la conjunción será a las 23:02 GMT y la hora del máximo acercamiento será a las 23:09 GMT. La Luna estará iluminada al 1% y se podrá observar muy cerca de Mercurio.

En el caso de México, la Luna pasará por delante de Mercurio creando una ocultación lunar del planeta y ocurrirá entre las 20:50 y las 01:30 GMT.

¿Cómo fotografiar la Luna con planetas?

Es posible tomar una fotografía de la Luna con los planetas con una cámara profesional o un teléfono inteligente, solo deberás hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación Sky Tonight y toca el icono de la lupa que se encuentra en la parte inferior, posteriormente ingresa el nombre del objeto que te interesa y toca el icono del objetivo junto al resultado de búsqueda. Cuando la aplicación de muestre la ubicación del objeto utiliza el panel de la parte superior para desplazarte en el tiempo y determinar el mejor momento para tomar la fotografía.

Configura un marco y determina la distancia entre la Luna y el planeta, define un rectángulo lo suficientemente grande para que quepa todo lo que quieres en el marco. Utiliza el modo AR en la aplicación para superponer la imagen del cielo nocturno sobre el fono y pulsa el botón azul grande de la pantalla principal. Utilizar un trípode te ayudará a que puedas tomar varias fotos desde el mismo ángulo.

