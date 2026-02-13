Aprende sobre el universo en los talleres, observación y cine en el Ciclo Lunático de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara el Ciclo Lunático, una serie de eventos gratuitos que buscan acercar la astronomía al público y aquí te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Qué habrá en el Ciclo Lunático?

Cada evento del Ciclo Lunático tendrá una temática distinta y la explanada de Universum será la sede principal. A lo largo del evento habrá observaciones astronómicas guiadas, charlas, talleres, planetario, cine al aire libre y conversatorios con especialistas.

Es importante destacar que algunas actividades son de cupo limitado por lo que es importante llegar a tiempo para que no te quedes fuera.

¿Cuándo y dónde será el Ciclo Lunático?

El acceso a las actividades es gratuito y se llevará a cabo en la Explanada de Universum ubicado en el Museo de las Ciencias de la UNAM. El calendario de eventos se irá anunciando en redes sociales.

El primer evento será un homenaje a Julieta Fierro el martes 24 de febrero de las 18:00 a las 20:30 horas.

Hay muchas formas de llegar al Universum, en Metro la estación Universidad de las línea 3 es la más cercana. En el Metrobús, la estación Centro Cultural Universitario (CCU) de la línea 1.

En camión o microbús puedes descender en Avenida del Imán esquina con calle Céfiro. Camina hacia el interior de Ciudad Universitaria por el circuito cultural a 5 minutos encontrarás el Universum.

