Hidrosismos, el fenómeno que debería preocupar a la CDMX tras inundaciones históricas

El agua puede hacer temblar a la tierra; ese es el mejor resumen para entender un hidrosismo. Aunque este concepto es "nuevo", la hemeroteca de Noticias de la Ciencia y la Tecnología detalla que deberíamos acostumbrarnos a él, ya que los hidrosismos serán más frecuentes en los próximos años.

Las lluvias torrenciales que se han registrado en distintas partes del mundo son el motivo por el que cada vez escucharemos más sobre los hidrosismos. De hecho, incluso la Ciudad de México (CDMX) debe estar alerta, ya que cumple con todas las características para ser víctima de estos fenónemos.

¿Qué es un hidrosismo?

Se trata de un movimiento sísmico provocado por el movimiento de las aguas en el subsuelo. Ocurre cuando grandes cantidades de agua se infiltran en el terreno, provocando pequeños reajustes geológicos que liberan energía en forma de vibraciones.

De manera más sencilla, el agua se encarga de mover la tierra desde su interior, facilitando el movimiento en las fallas o fracturas ya existentes. Aunque era algo poco común, se espera que ocurra más frecuentemente gracias al aumento en las inundaciones y en las lluvias.

¿Cómo se producen los hidrosismos?

Esto ocurre cuando lluvias saturan el suelo luego de prolongarse durante mucho tiempo o presentarse de forma intensa. Después, el agua se infiltra en las grietas y en las fallas del terreno, provocando una mayor presión dentro de las rocas, provocando un desplazamiento que genera un movimiento sísmico.

La buena noticia es que los hidrosismos no son tan peligrosos como suenan. Es poco probable que alguno de estos fenómenos provoque un desplazamiento fuerte; aunque el movimiento sea perceptible, no sería de proporciones catastróficas.

¿Por qué la CDMX debe preocuparse por los hidrosismos?

La mala noticia para la capital de México es que cumple con todas las características para sufrir de algún hidrosismo. De hecho, la CDMX ha sufrido muchos microsismos porque se encuentra en una zona donde hay fallas en el suelo que se han movido "levemente". Además, en el 2025 sufrió inundaciones históricas que podrían ser peores en los próximos años.

Juntando esto con el drenaje deficiente, el agua busca una manera de irse y podría llegar al subsuelo, provocando movimientos y desatando un hidrosismo, el cual podría ser perceptible por millones, considerando la densidad de población.

