Calendario y cómo ver el tren de satélites de Starlink, la cadena de luces brillantes que ilumina el cielo
¿Quieres ver una cadena de luces brillantes en el cielo? Te decimos cómo ver el tren de satélites de Starlink.
Starlink es un sistema de satélites que proveen servicio de internet de alta velocidad y cada cierto tiempo lanzan un lote de entre 15 y 56 satélites y se les conoce como "tren" de luces y se pueden observar a simple vista.
¿Qué es el tren de satélites y cómo verlo?
Los satélites viajan a la misma altitud y velocidad y orbitan la Tierra en un grupo y parecen una serie de luces que a veces se pueden llegar a confundir con un OVNI debido a su apariencia poco inusual.
Estos satélites parecen un tren de puntos brillantes en el cielo y para verlos puedes utilizar aplicaciones móviles, muchas funcionan sin necesidad de tener conexión a internet.
Satellite Tracker esta diseñada para localizar los satélites y solo debes elegir la pestaña "All" y desplazar hasta que veas la sección SpaceX's Starlink, elige el lanzamiento que te interese y selecciona "track".
Sky Tonight es una forma sencilla de ver el tren de satélites solo debes tocar el ícono de lupa y escribir Starlink y elige el grupo que quieras ver en el cielo.
Calendario de lanzamientos
El próximo lanzamiento es el 14 de febrero a las 05:00 GMT y se enviará el lote 255 de 29 satélites de Starlink. A las 22:00 horas GMT se lanzará el 356 de 25 satélites.
El 17 de febrero a las 22:00 GMT se enviará el lote 357 con 29 satélites.
