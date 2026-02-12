Nadie esperaba esto: un remolque eléctrico promete reducir hasta 50% el consumo de diésel en camiones

La electrificación del transporte pesado suele asociarse a camiones nuevos, caros y complejos de integrar en operaciones que ya trabajan con márgenes ajustados. Sin embargo, una propuesta sugiere trasladar parte del esfuerzo eléctrico al propio remolque. Esta idea, desarrollada por la empresa australiana VE Motion, plantea un cambio que permite ahorrar combustible y emisiones sin alterar la forma habitual de trabajar.

Electrificación sin cambiar el camión

En este sistema, el remolque incorpora baterías y asistencia eléctrica que colaboran con el motor diésel en los momentos de mayor demanda, reduciendo el consumo sin modificar rutas, tiempos ni protocolos de trabajo.

El remolque funciona como un híbrido distribuido: ayuda en aceleraciones, recupera energía en frenadas y puede alimentar equipos auxiliares como sistemas de refrigeración o bombeo. Si la batería se agota, el camión continúa operando de forma convencional. No hay interrupciones ni dependencia total de la carga eléctrica.

Qué tecnología integra el remolque eléctrico

El corazón del sistema combina componentes diseñados para soportar las exigencias del transporte pesado, priorizando robustez y compatibilidad con operaciones reales. Entre sus elementos clave destacan:

Eje eléctrico motorizado , que aporta asistencia a la tracción con potencia comparable a un motor auxiliar de alto rendimiento.

, que aporta asistencia a la tracción con potencia comparable a un motor auxiliar de alto rendimiento. Baterías modulares LFP , disponibles en distintas capacidades para adaptar autonomía y coste a cada operación.

, disponibles en distintas capacidades para adaptar autonomía y coste a cada operación. Sistema de carga flexible , compatible con recarga rápida y lenta para aprovechar paradas operativas.

, compatible con recarga rápida y lenta para aprovechar paradas operativas. Recuperación energética, que transforma la frenada en electricidad reutilizable.

Ahorro económico y menor impacto ambiental

La principal ventaja del sistema es que se consume menos diésel. Según estimaciones del fabricante, la reducción puede alcanzar el 50%, una cifra que cambia la ecuación económica de muchas flotas.

Ese recorte se traduce en beneficios:

Ahorros anuales significativos en combustible por vehículo.

Reducción notable de emisiones contaminantes.

Menor desgaste de frenos y componentes mecánicos.

Disminución de ruido en corredores logísticos.