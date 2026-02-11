La ciencia sorprende: esto pesa más que los genes cuando se trata de vivir más años

Durante décadas se asumió que la genética explicaba solo una pequeña parte de por qué algunas personas viven más que otras. Sin embargo, una investigación científica reciente publicada en Science dice que cuando se eliminan factores externos como accidentes o infecciones, el peso de los genes en la esperanza de vida aumenta de forma notable.

Qué dice el nuevo estudio sobre genes y longevidad

Los investigadores analizaron grandes grupos de gemelos escandinavos, además de gemelos criados por separado y familiares de personas centenarias en Estados Unidos. El objetivo fue aislar las muertes provocadas por causas externas —como accidentes o infecciones— para observar mejor el impacto del envejecimiento biológico.

El resultado fue que al eliminar esos factores, la contribución genética estimada a la esperanza de vida pasó del clásico 20-25% a alrededor del 50-55%. Es decir, en entornos donde las amenazas externas disminuyen, la influencia hereditaria se vuelve más visible.

Este patrón también se refleja en enfermedades concretas:

La genética tiene un peso importante en el riesgo de demencia

Presenta una influencia intermedia en enfermedades cardíacas

Su papel es más limitado en el cáncer

Genes y estilo de vida: Una relación que no se puede separar

En el caso de la longevidad, los autores del estudio recuerdan que aproximadamente la mitad de la variación sigue dependiendo de factores como:

Estilo de vida

Atención médica

Alimentación

Condiciones ambientales

Procesos biológicos aleatorios

Cada persona combina genética y entorno de manera única. Algunas compensan una predisposición menos favorable con hábitos saludables, mientras otras cuentan con perfiles genéticos protectores.

El hallazgo principal no establece que los genes determinen la mitad de la vida de una persona, sino que muestra cómo cambia la interpretación cuando varían las circunstancias. La longevidad no responde a una fórmula simple.

Los investigadores sostienen que comprender cómo interactúan genética y entorno será clave para explicar por qué algunas personas alcanzan edades avanzadas.

