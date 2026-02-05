Nadie lo imaginaba, pero la ciencia lo confirma: el agua embotellada esconde un problema invisible

Durante años, el agua embotellada se asoció con pureza y seguridad, pero nuevas investigaciones muestran un panorama más complejo. Un análisis publicado en Science Direct comparó la presencia de micro y nanoplásticos en agua comercial y en agua potable tratada.

Los resultados indican que, en determinadas muestras, el contenido de partículas plásticas microscópicas puede ser mayor en botellas que en el suministro público.

El contraste entre el agua embotellada y la de llave de agua

Los investigadores analizaron distintas marcas comerciales junto con agua procedente de sistemas públicos modernos y detectaron que el proceso de tratamiento del agua potable —filtrado, decantación y desinfección— reduce de forma importante la presencia de partículas suspendidas.

Agua embotellada vs llave del agua.|Pixabay

En cambio, el agua embotellada permanece semanas o meses en contacto con envases plásticos. Ese contacto favorece la liberación de fragmentos microscópicos del propio material del recipiente. Este fenómeno actúa como una transferencia silenciosa entre el envase y el líquido.

Los científicos observaron que una gran proporción de las partículas identificadas pertenecía al grupo de los nanoplásticos, fragmentos aún más pequeños que los microplásticos tradicionales. Su tamaño dificulta la eliminación mediante filtraciones convencionales y aumenta el interés científico por sus posibles efectos.

De dónde salen los nanoplásticos invisibles

Estas partículas no aparecen de forma espontánea. Surgen por desgaste físico y ambiental. El calor, la presión del transporte y la manipulación cotidiana influyen en la degradación del plástico.

Entre los factores que favorecen su aparición destacan:

Deformaciones del envase por cambios de temperatura

Fricción de tapas y sellos

Microerosión interna durante almacenamiento y traslado

Contacto prolongado entre agua y plástico

En el caso del agua de llave, el origen suele relacionarse con tuberías antiguas o con fuentes naturales que ya contienen contaminación plástica. Aun así, las plantas de tratamiento funcionan como barrera inicial que reduce parte de esa carga.

Qué se sabe sobre el impacto en la salud

La ciencia todavía no establece un consenso definitivo sobre los efectos a largo plazo de los nanoplásticos en el organismo humano. Sin embargo, su tamaño extremadamente pequeño permite que interactúen con barreras biológicas con mayor facilidad que partículas más grandes.

Algunos estudios preliminares sugieren posibles respuestas inflamatorias y transporte de contaminantes adheridos a estos fragmentos. Los especialistas no hablan de una alarma inmediata, pero sí de un fenómeno que requiere vigilancia y más investigación.

El avance tecnológico que permitió detectar estas partículas también impulsa mejoras en sistemas de filtración. Membranas más finas, carbón activado avanzado y nuevas soluciones de tratamiento podrían reducir su presencia en el futuro.

Al mismo tiempo, el impulso de botellas reutilizables y sistemas de recarga pública busca disminuir la dependencia de envases de un solo uso, una de las principales fuentes del problema.