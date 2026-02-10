No serían los monos: Oxford revela qué animal es el indicado para gobernar la Tierra

Imaginar un mundo sin seres humanos invita a preguntarse qué especie tomaría nuestro lugar. Para muchos, los primates o los delfines serían los candidatos naturales. Sin embargo, el profesor Tim Coulson, zoólogo de la Universidad de Oxford, apunta hacia un ser que vive lejos de las selvas y los océanos profundos: el pulpo.

Los pulpos reemplazarían a los humanos en el planeta Tierra

Según Coulson, los cefalópodos —grupo al que pertenecen los pulpos— poseen una combinación única de habilidades que los posiciona como posibles constructores de una futura civilización, siempre que la humanidad desaparezca por causas como guerras o cambios ambientales extremos. A diferencia de otros animales, no dependen de estructuras sociales rígidas ni de condiciones terrestres específicas para sobrevivir.

Estas criaturas marinas destacan por varias capacidades que sorprenden incluso a los biólogos más experimentados:



Destreza física: sus ocho brazos les permiten manipular objetos con precisión, abrir frascos e incluso usar herramientas simples.

Camuflaje instantáneo: pueden cambiar de color y textura en segundos para mimetizarse con el entorno, una ventaja para evitar depredadores.

Comunicación compleja: aunque no emiten sonidos como los humanos, se comunican mediante cambios de color y patrones en su piel.

Sistema nervioso descentralizado: dos tercios de sus neuronas están distribuidas en sus brazos, lo que les da una forma única de procesar información.

Resistencia temporal fuera del agua: pueden sobrevivir hasta 30 minutos en tierra firme, tiempo suficiente para explorar nuevos espacios.

Coulson, quien ha trabajado en instituciones como el Imperial College de Londres y la Universidad de Cambridge, explicó en una entrevista con la revista The European que los pulpos "se encuentran entre las criaturas más inteligentes, adaptables e ingeniosas de la Tierra". Su capacidad para resolver problemas —como escapar de tanques en acuarios— demuestra una cognición avanzada poco común en invertebrados.

Pulpo.|Archivo

El experto aclara que es poco probable que los pulpos abandonen por completo el mar. Pero, al igual que los humanos desarrollamos equipos para explorar el océano, ellos podrían evolucionar mecanismos —quizá análogos a equipos de buceo— que les permitan extender sus incursiones terrestres. Mientras tanto, en un escenario posthumano, los primates enfrentarían los mismos desafíos que provocaron nuestra desaparición, lo que reduciría sus posibilidades de dominio.

Es importante señalar que estas ideas forman parte de una reflexión científica sobre evolución a escalas de millones de años, no una predicción inminente. Coulson mismo reconoce que la extinción humana no es un escenario probable a corto plazo. Sin embargo, estudiar a especies como el pulpo ayuda a comprender cómo la vida se reinventa ante cambios drásticos en el planeta.