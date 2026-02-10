La NASA acelera misión de rescate; tripulación internacional salvará la Estación Espacial tras emergencia

La misión de la NASA Crew-12, desarrollada junto con SpaceX, despegará el próximo viernes 13 de febrero de 2026 desde Cape Canaveral, Florida, con el objetivo de restablecer la dotación completa de la Estación Espacial Internacional (EEI). La nave Crew Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9, viajará durante aproximadamente un día antes de acoplarse de forma automática.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Esta misión responde a una situación inédita. En enero, la tripulación Crew-11 regresó antes de lo previsto tras una emergencia médica, dejando solo tres astronautas en órbita. La misión de la NASA busca recuperar la capacidad científica, operativa y humana de la estación.

Descubre cómo la Estación Espacial Internacional continúa impulsando a la humanidad hacia la exploración del espacio profundo: https://t.co/N0UUW50TbT pic.twitter.com/JzRq0b7KB9 — NASA en español (@NASA_es) December 3, 2025

¿Cuándo y cómo despegará la misión?

El lanzamiento está programado desde la plataforma 40 de SpaceX, sujeto a condiciones climáticas y técnicas. La cápsula Crew Dragon, certificada para estancias prolongadas, permitirá una misión más extensa.

Esta rapidez refleja la urgencia por normalizar operaciones científicas, muchas de las cuales quedaron suspendidas por falta de personal especializado.

En enero de 2026, la tripulación anterior (Crew-11) regresó a la Tierra de forma anticipada —alrededor de un mes antes de lo planeado— debido a un problema de salud grave pero estable de uno de sus miembros. Reuters En enero de 2026, la tripulación anterior (Crew-11) regresó a la Tierra de forma anticipada —alrededor de un mes antes de lo planeado— debido a un problema de salud grave pero estable de uno de sus miembros. Reuters

¿Quiénes son los cuatro astronautas que viajarán?

La comandante Jessica Meir lidera una tripulación diversa que incluye a Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev, representantes de NASA, ESA y Roscosmos.

La combinación de experiencia orbital y nuevos talentos refuerza la cooperación internacional, clave para el futuro de la exploración espacial.

¿Cuánto tiempo permanecerán en la EEI?

La misión se extenderá entre ocho y nueve meses, superando el promedio habitual de seis meses en órbita.

Este periodo permitirá recuperar investigaciones sobre salud humana, materiales y tecnología, fundamentales para misiones lunares y marcianas.

¿Por qué es tan importante esta misión ahora?

La reducción de tripulación afectó experimentos biomédicos y observación terrestre, áreas estratégicas para la ciencia global.

La tripulación de la Crew-12 está conformada por Jessica Meir (NASA, comandante, veterana de caminatas espaciales históricas), Jack Hathaway (NASA, piloto en su debut orbital), Sophie Adenot (ESA, especialista francesa en su primer vuelo) y Andrey Fedyaev (Roscosmos, cosmonauta con experiencia previa en la EEI) Reuters La tripulación de la Crew-12 está conformada por Jessica Meir (NASA, comandante, veterana de caminatas espaciales históricas), Jack Hathaway (NASA, piloto en su debut orbital), Sophie Adenot (ESA, especialista francesa en su primer vuelo) y Andrey Fedyaev (Roscosmos, cosmonauta con experiencia previa en la EEI) Reuters La tripulación de la Crew-12 está conformada por Jessica Meir (NASA, comandante, veterana de caminatas espaciales históricas), Jack Hathaway (NASA, piloto en su debut orbital), Sophie Adenot (ESA, especialista francesa en su primer vuelo) y Andrey Fedyaev (Roscosmos, cosmonauta con experiencia previa en la EEI) Reuters La tripulación de la Crew-12 está conformada por Jessica Meir (NASA, comandante, veterana de caminatas espaciales históricas), Jack Hathaway (NASA, piloto en su debut orbital), Sophie Adenot (ESA, especialista francesa en su primer vuelo) y Andrey Fedyaev (Roscosmos, cosmonauta con experiencia previa en la EEI) Reuters

Crew-12 no es solo un relevo, en realidad representa una restauración urgente del ritmo científico perdido.

El lado humano: Más allá de la ciencia

Jessica Meir llevará un peluche de su hija como símbolo de conexión emocional durante la misión.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

Estos gestos refuerzan la importancia de la salud mental en misiones prolongadas, un factor clave para futuras exploraciones profundas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.