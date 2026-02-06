La sonda espacial Juno de la NASA revela que Júpiter no es tan grande como creíamos

Júpiter se mantiene, con diferencia, como el planeta más grande del Sistema Solar, pero en una escala menor a la que creíamos. Una nueva sorpresa científica nos dice que Júpiter es un poco más “pequeño”, todo gracias a los datos más precisos que fueron obtenidos por la sonda espacial Juno de la NASA .

Investigadores que estudian al gigante gaseoso con la nave Juno (en órbita desde 2016) descubrieron que su tamaño real es ligeramente menor al estimado previamente, basándose en observaciones más detalladas de su forma y dimensiones.

El verdadero tamaño de Júpiter

Según las nuevas mediciones, el diámetro ecuatorial de Júpiter es de aproximadamente 142 976 kilómetros, una cifra que resulta unos 8 kilómetros menor que lo estimado por misiones anteriores como Voyager y Pioneer, las cuales habían servido como referencia por décadas (finales de los 70's). Además, de polo a polo, el planeta también resulta más compacto, con una distancia de 133 684 kilómetros, cerca de 24 kilómetros menos que las cifras antiguas.

Una de las claves para esta sorpresa fue un experimento especial realizado cuando Juno pasó “detrás” de Júpiter desde la perspectiva de la Tierra. Durante ese momento, las señales de radio de la nave atravesaron la atmósfera del planeta, y los cambios en esas señales permitieron a los científicos calcular con mayor precisión la forma real del planeta.

Nuevos datos sobre Júpiter

Este nuevo entendimiento no significa que Júpiter “se hizo más pequeño”, sino que ahora tenemos una visión más exacta de su tamaño y estructura interna. Los científicos destacan que estas cifras refinadas son importantes para mejorar modelos que explican cómo se formaron y evolucionaron Júpiter y otros gigantes gaseosos tanto dentro como fuera de nuestro sistema estelar.

Otra característica interesante es que Júpiter, como la Tierra , no es perfectamente esférico: está ligeramente “aplanado” en los polos y más ancho en el ecuador debido a su rápida rotación. Con los datos de Juno se ha confirmado que esta diferencia es mayor de lo que se estimaba.

Aunque los cambios en las cifras pueden parecer pequeños, estos ajustes ayudan a los científicos a comprender mejor el interior de este gigante gaseoso y a afinar el conocimiento sobre cómo se comportan los planetas más grandes de nuestro vecindario cósmico.

