Aumenta población de pandas gigantes tras estar 40 años en peligro de extinción

Los pandas son animales adorables que se han ganado el corazón de muchos y tras permanecer 40 años en peligro de extinción, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) anunció que esta especie fue reclasificada como "vulnerable".

Panda gigante deja de estar en peligro de extinción

Tras implementar políticas públicas para la creación de reservas naturales y la recuperación de extensos bosques de bambú se logró que los pandas gigantes dejaran de estar en peligro de extinción y ahora son una especie vulnerable.

De acuerdo con información de la UICN, la cantidad de ejemplares silvestres creció de forma sostenida y aumentó 17%, es decir que hay mil 800 pandas viviendo en libertad y 600 en cautiverio.

La ciencia jugó un papel importante en la conservación de esta especie pues se crearon bancos de germoplasma para guardar el adn de los pandas y mejorar la genética. También se desarrollaron técnicas de reproducción asistida.

Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza ( WWF ) señaló que es importante mantener y mejorar las políticas de protección de los pandas pues el cambio climático sigue siendo una amenaza para esta especie.

Curiosidades de los pandas gigantes

Los pandas tienen un excelente camuflaje pues la parte blanca le ayuda a ocultarse en hábitat nevados mientras que sus brazos y piernas negras les permite ocultarse en la sombra.

Sus ojos son diferentes a los de los osos normales pues tienen ranuras verticales en lugar de pupilas como los gatos domésticos.

Durante el primer mes de vida, los cachorros descansan sobre la frente de su madre.

Estos ositos son capaces de nadar y son excelentes trepadores.

Tienen un hueso de muñeca extendido que utilizan como pulgar para ayudarlos a agarrar la comida.

