Los cambios en el comportamiento del océano que ponen en alerta a los científicos

Científicos de varias partes del mundo están advirtiendo sobre alteraciones cada vez más profundas en el comportamiento del océano por las posibles consecuencias ecológicas, climáticas y económicas. Diferentes países que basan su economía en actividades relacionadas al océano ya lo habían notado y ahora cada vez más naciones se dan cuenta.

El caso más reciente es el de Japón. En sus declaraciones, el profesor Shusaku Sugimoto, de la Universidad de Tohoku, define como "sin precedentes" un aumento de hasta 6 °C en la temperatura del agua frente a ciertas zonas costeras, persistente durante años, fenómeno que ha cambiado la distribución de especies marinas y afectado pesquerías tradicionales.

Este tipo de variaciones no se limitan a una región específica. A nivel global, los océanos están absorbiendo más energía térmica que nunca: en 2025 se registró el mayor contenido de calor oceánico en la historia moderna, una tendencia asociada directamente al calentamiento climático provocado por la actividad humana.

El calentamiento global y sus efectos en el océano

El calentamiento de las aguas no es el único cambio alarmante. El océano también está acidificándose rápidamente a medida que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, un proceso que ha acelerado la reducción del pH del agua de mar y amenaza a organismos con conchas o esqueletos de carbonato de calcio, como los corales y ciertos moluscos.

Además de estos cambios químicos, los niveles de oxidación han disminuido, lo que se traduce en zonas marinas con menos oxígeno disponible para la vida, y un aumento en la salinidad en algunas regiones. Estas alteraciones combinadas representan un estrés múltiple para los ecosistemas marinos, que luchan por adaptarse a ritmos de cambio jamás observados antes.

El impacto de estas transformaciones se sostiene en la evidencia de eventos como el blanqueamiento y la pérdida masiva de corales, que afectan la base de la biodiversidad marina y los medios de vida de millones de personas que dependen de la pesca y el turismo.

Los cambios también están repercutiendo en los patrones de distribución de especies: muchas se desplazan a aguas más frías o profundas ante el calentamiento, alterando las cadenas alimentarias marinas y desestabilizando economías costeras que dependen de capturas tradicionales.

Calentamiento global afecta la pesca de pulpo

