Estudio revela que los genes pueden predecir cuántos años vas a vivir

Un nuevo estudio publicado en la revista Science plantea que la genética tiene un papel más importante de lo que se pensaba en la duración de la vida humana , aunque los expertos también piden interpretar los resultados con cautela.

La investigación llamada " La heredabilidad de la esperanza de vida humana ", fue realizada por un equipo internacional de científicos, en donde se analizó registros de hermanos gemelos en diferentes países para separar lo que llaman “longevidad intrínseca”, es decir, la parte de la esperanza de vida que depende directamente de los genes, en donde no se consideran las causas de mortalidad por factores externos como accidentes o infecciones.

Los resultados del estudio para calcular los años de vida

Los resultados muestran que, bajo este nuevo enfoque, los genes podrían explicar hasta un 55% de la variación en cuánto vive una persona. Esto ya es una cifra mucho más alta de lo que sugerían estimaciones anteriores, que rondaban entre el 20 % y 25 % de influencia genética.

Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron modelos matemáticos y compararon datos de miles de gemelos de Dinamarca, Suecia y Estados Unidos, asumiendo que al eliminar las causas aleatorias de muerte se revela mejor el impacto real del ADN en la longevidad.

Los límites del estudio

Aunque los hallazgos han generado expectación, los propios autores y otros especialistas advierten que no significa que exista un “gen de la longevidad” que pueda predecir con precisión cuántos años vivirá alguien. El estudio resalta que la presencia de genes que favorezcan una vida larga no garantiza sobrevivir a accidentes, enfermedades inesperadas o condiciones ambientales adversas.

Además, los investigadores subrayan que la genética es solo una parte del panorama: factores como el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la calidad del sistema de salud y las relaciones sociales siguen siendo determinantes clave para una vida larga y saludable, incluso si la contribución genética es mayor de lo estimado anteriormente.

Este estudio abre nuevas preguntas sobre cómo funciona el envejecimiento y qué papel juegan nuestros genes en él, y aunque ofrece una base más sólida para futuras investigaciones, también deja en claro que la vida es el resultado de una compleja interacción entre ADN y ambiente.

