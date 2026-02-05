NASA advierte por una potente llamarada solar de categoría X8 y posible tormenta geomagnética

La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) han emitido alertas tras la intensa actividad del Sol durante los últimos días, destacando una potente llamarada solar de categoría X8.1, una de las más fuertes registradas en lo que va de 2026.

Aumenta la actividad solar este 2026

El Sol ha presentado una intensa actividad en su superficie y la región activa fue identificada como AR4366. Dicha zona ha generado varias explosiones de alta energía conocidas como llamaradas solares de clase X, que son las más fuertes que se miden en la escala de flares solares.

Entre el 1 y 2 de febrero de 2026, dicha región lanzó al menos cuatro llamaradas de categoría X, incluida una que alcanzó X8.1, la más intensa del año. Estas explosiones liberan enormes cantidades de radiación y pueden estar acompañadas por nubes gigantes de partículas solares que viajan por el espacio.

¿Hay riesgo en la Tierra por la llamarada solar?

Aunque la mayor parte del material eyectado durante las llamaradas X8 y otras de clase X no está dirigido directamente hacia nuestro planeta, los modelos de la NOAA indican que algunas partículas podrían rozar la Tierra alrededor del 5 de febrero, lo que podría interactuar con el campo magnético terrestre.

Cuando estas partículas solares chocan con la magnetosfera, pueden generar tormentas geomagnéticas , perturbaciones en el campo magnético de la Tierra que, dependiendo de su intensidad, pueden tener distintos efectos. Por ejemplo, una tormenta geomagnética puede provocar:



Interferencias o apagones en radio de alta frecuencia

Alteraciones temporales en señales de GPS y navegación satelital

Perturbaciones en algunas comunicaciones de aviación y marítimas.

¿Se podrán ver auroras boreales?

En casos de tormentas geomagnéticas moderadas, las auroras boreales o australes pueden volverse visibles en latitudes más bajas de lo habitual, incluso lejos de los polos. Esto ya ha ocurrido con tormentas solares intensas en ciclos anteriores y es un indicador visual del impacto de estas erupciones.