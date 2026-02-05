Ni los científicos lo esperaban: nace una cría de un mamífero en peligro de extinción dentro de un zoológico

Un zoológico español celebra un acontecimiento extraordinario tras el alumbramiento de una cría de mamífero clasificado en peligro de extinción crítico. El nacimiento de un gorila de llanura occidental ocurrió en plena luz del día ante decenas de visitantes sorprendidos.

BIOPARC Fuengirola registró el segundo nacimiento de esta especie en toda Europa durante 2025. La madre, llamada Wefa, dio a luz en el área exterior del recinto sin previo aviso al equipo técnico del parque andaluz.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El nacimiento histórico en un zoológico europeo: un gorila en peligro de extinción

La hembra Wefa eligió el recinto exterior para dar a luz a su cría el pasado 29 de noviembre a las 14:50 horas. El personal del zoológico preparó el área interior, pero ella prefirió un espacio donde se sintió segura y tranquila para ese momento crucial.

Jesús Recuero, director técnico y veterinario del parque, explicó: "Es una decisión completamente natural y refleja el alto nivel de bienestar y confianza que tiene el animal en su entorno". La Asociación Europea de Zoos y Acuarios autorizó esta reproducción tras un análisis genético y demográfico exhaustivo del programa europeo de gorilas.

Los visitantes presenciaron escenas propias de un documental de naturaleza cuando Wefa limpió, abrazó y mantuvo pegada a su bebé. El resto del grupo se acercó con cautela, mostró interés por el nuevo miembro y mantuvo una distancia respetuosa hacia la madre.

🦍✨ Nació una cría de gorila de llanura occidental en el Bioparc Fuengirola, Málaga. El parto ocurrió a plena luz del día y frente a visitantes. Es el primer nacimiento de gorila en España en 2025 y uno de los pocos en toda Europa este año pic.twitter.com/PDOsNpsbCM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

Ernie: un nombre que honra la historia del parque

El público eligió el nombre de la cría mediante una votación popular que registró alta participación entre los visitantes del parque. Ernie obtuvo el 44% de los votos y superó a otras opciones como Goodall con 31% y Kasai con 24%.

Este nombre rinde homenaje a Ernest, un macho emblemático que formó parte de los inicios del centro y falleció en 2017 a los 45 años. El gorila de llanura occidental está clasificado como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

BIOPARC Fuengirola alberga grupos reproductores desde 2004 y logró hitos como el nacimiento de Ekan, el primer gorila andaluz. La población de esta subespecie experimentó un fuerte declive durante el último siglo por la caza furtiva y la pérdida de hábitat en África central.