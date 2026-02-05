Hábitos sucios en casa que aumentan el riesgo de infecciones según la ciencia

La suciedad invisible en el hogar representa uno de los mayores riesgos silenciosos para la salud pública. Estudios científicos recientes, respaldados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX), identifican varios hábitos sucios en casa que favorecen la proliferación de bacterias peligrosas.

Autoridades sanitarias advierten que estos focos de contaminación aparecen en objetos de uso diario y pueden aumentar infecciones gastrointestinales, respiratorias y cutáneas. La buena noticia es que prácticas simples reducen de forma significativa la carga microbiana.

🦠 La suciedad no siempre se ve.



Muchos de los lugares con más bacterias en casa están justo donde menos lo imaginamos… y tienen que ver con hábitos cotidianos.



La esponja de cocina, el peor nido de bacterias

Investigaciones muestran que una sola esponja puede contener millones de microorganismos, incluidos Salmonella y Listeria. La humedad constante y restos de comida crean un entorno perfecto para su reproducción.

Expertos recomiendan cambiarla cada una o dos semanas y desinfectarla a diario con agua caliente o microondas. Esta acción disminuye el riesgo de contaminación cruzada en alimentos.

Botellas reutilizables: Más gérmenes de lo que imaginas

Aunque ecológicas, concentran bacterias en boquillas y tapas cuando no se lavan adecuadamente. Algunos estudios hallaron niveles superiores a superficies del baño.

La Secretaría de Salud aconseja lavarlas todos los días con cepillo, jabón y agua caliente. Secarlas completamente evita la humedad bacteriana.

Baños domésticos: Focos ocultos de infección

Manijas, interruptores y portacepillos concentran gérmenes respiratorios y fecales. Su limpieza suele pasarse por alto.

Desinfectarlos varias veces por semana reduce enfermedades comunes, especialmente en niños y adultos mayores.

Trapos de limpieza: Aliados que contaminan

Usados repetidamente sin lavado adecuado, esparcen bacterias por toda la casa en lugar de eliminarlas.

Especialistas sugieren lavarlos tras cada uso y secarlos al sol o con calor para eliminar microorganismos.

Recomendaciones útiles de la Secretaría de Salud para reducir bacterias en casa

La Secretaría de Salud de la CDMX subraya que la prevención comienza con hábitos simples pero constantes, como:



Cambiar esponjas con frecuencia

Lavar botellas reutilizables a diario

Desinfectar superficies de alto contacto, lo que reduce de forma drástica la presencia de microorganismos peligrosos. Las autoridades también recomiendan:



Usar agua caliente

Secar completamente utensilios húmedos

Evitar reutilizar trapos sucios

Estas acciones, respaldadas por evidencia científica, disminuyen infecciones comunes y fortalecen la salud familiar a largo plazo.

