VIDEO: Captan asombrosa medusa fantasma gigante que alarga sus brazos hasta 10 metros

Investigadores marinos lograron captar una medusa fantasma gigante de aguas profundas que tiene la capacidad de aumentar su tamaño hasta alcanzar la longitud de un camión escolar y el video ya se hizo viral en rede sociales.

Captan enorme medusa de aguas profundas

El video fue grabado a bordo del R/V Falkor del Instituto Oceanográfico Schmidt y fue compartido en X causando asombro entre los usuarios.

De acuerdo con la información, el hallazgo ocurrió en Argentina cuando se hizo un recorrido desde Buenos Aires hasta zonas costeras de Tierra de Fuego.

El equipo científico indicó que se trata de una rara medusa fantasma, una especie que vive en aguas profundas a más de 85 metros de profundidad y puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

ROV pilots filmed this giant phantom jelly, or Stygiomedusa gigantea, at 253 meters during an ROV descent to explore the Colorado-Rawson submarine canyon wall. #ArgentinianDeepSeeps pic.twitter.com/80tq5JYOTz — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) January 2, 2026

Características de la medusa fantasma gigante

La Stygiomedusa gigantea es una especie de medusa que destaca por su imponente tamaño. Tiene una campana con forma de sombrilla que puede superar un metro de diámetro, mientras que sus cuatro brazos planos se extienden más de 10 metros.

Se diferencia de otras medusas porque carece de tentáculos convencionales y de celular urticantes y tiene una coloración marrón rojizo y amarillo ocre.

La medusa es una animal marino invertebrado y su anatomía varía dependiendo de la especie pero sus características principales son la umbrela, los brazos orales que rodean la boca y los tentáculos urticantes.

Hallan varias especies poco comunes

Durante la expedición se observaron otras especies marinas y un arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido en el océano. También se documentó la primera caída de ballena en aguas profundas de Argentina, se trata de un ecosistema temporal en el fondo marino que proporciona alimento a pulpos, tiburones y cangrejos.

