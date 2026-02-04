Pequeñas y resistentes; así son las ardillas y su defensa contra el veneno de sus depredadores

Las ardillas habitan casi todo el planeta y conviven a diario con depredadores letales. Lejos de ser solo roedores simpáticos, varias especies muestran adaptaciones biológicas y conductuales que hoy llaman la atención de la ciencia.

Investigaciones recientes destacan su diversidad, su inteligencia para sobrevivir y, en casos extremos, su capacidad para enfrentar serpientes venenosas, incluso cascabeles, mediante defensas evolutivas únicas.

¿Cuántas especies de ardillas existen y cómo se clasifican?

Existen alrededor de 270 especies de ardillas, todas de la familia Sciuridae. Incluyen ardillas arbóreas, terrestres, marmotas y voladoras, distribuidas en distintos ecosistemas.

Esta diversidad explica su éxito evolutivo y su presencia en bosques, desiertos y zonas urbanas, donde cumplen funciones clave como la dispersión de semillas.

¿Cómo escapan de sus enemigos?

Las ardillas enfrentan aves rapaces, mamíferos y reptiles. Para sobrevivir, combinan camuflaje, velocidad y rutas de escape impredecibles:



Camuflaje → Su pelaje se mezcla con el color de la tierra, los árboles o las rocas según dónde vivan

Su pelaje se mezcla con el color de la tierra, los árboles o las rocas según dónde vivan Huida rápida y astuta → Pueden correr; las ardillas arbóreas no huyen en línea recta, sino en zigzag, lo que confunde al depredador y le dificulta predecir su dirección

Pueden correr; las ardillas arbóreas no huyen en línea recta, sino en zigzag, lo que confunde al depredador y le dificulta predecir su dirección Otras defensas → Están siempre alerta, emiten gritos de alarma para avisar a otras, muerden, arañan o se esconden en agujeros

Pueden correr hasta 32 km/h y emiten alertas sonoras, lo que reduce ataques y mejora la supervivencia del grupo.

Sus dientes nunca dejan de crecer

Como roedores, sus incisivos crecen sin parar. El desgaste diario al roer evita deformaciones y les permite alimentarse con eficacia.

Este rasgo resulta vital para su salud y para su papel ecológico en el manejo de semillas y frutos.

Ardillas valientes que enfrentan serpientes

El ardillón de California desarrolló resistencia parcial al veneno de cascabel. Su sangre neutraliza toxinas mortales en adultos.

Este fenómeno evolutivo inspira estudios para mejorar antídotos usados en humanos ante mordeduras.

Inteligencia y trucos para guardar comida

Las ardillas entierran miles de nueces cada año y usan escondites falsos para confundir ladrones.

Su memoria espacial y engaño intencional confirman una inteligencia avanzada con impacto directo en los ecosistemas.

