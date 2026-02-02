Ni redondo ni plano: descubren un planeta “limón” que es deformado por su estrella

Astrónomos reportan el hallazgo de un exoplaneta con forma de limón, resultado de la intensa gravedad de su estrella compañera. El planeta, identificado como PSR J2322-2650b, orbita tan cerca de un púlsar que las fuerzas extremas lo deforman hasta alterar por completo su geometría natural .

Este objeto celeste se ubica a 750 años luz de la Tierra y posee una masa similar a la de Júpiter. Su órbita se completa en apenas 7,8 horas terrestres, a una distancia de solo 1,6 millones de kilómetros de su estrella, el equivalente al uno por ciento de la separación entre nuestro planeta y el Sol.

El planeta con una atmósfera dominada por helio y carbono molecular jamás vista

El telescopio espacial James Webb detectó que la atmósfera de PSR J2322-2650b se compone casi exclusivamente de helio y carbono molecular. Los científicos no hallaron rastros significativos de agua, metano, óxido de carbono, oxígeno ni nitrógeno, elementos comunes en otros mundos distantes conocidos hasta ahora .

Los modelos atmosféricos revelan que la cara diurna del planeta alcanza temperaturas de 2,040 °C, mientras el lado nocturno registra cerca de 650 °C. Estas condiciones extremas hacen que la presencia dominante de carbono molecular solo sea posible si el oxígeno y el nitrógeno están prácticamente ausentes de su composición química.

La gravedad del púlsar estira al planeta hasta darle una forma alargada característica, con una punta desde donde la materia fluye hacia la estrella. Este fenómeno genera un extremo puntiagudo por el cual el material del planeta escapa y comienza a moverse en espiral hacia el interior del sistema binario que conforman.

El planeta limón denominado PSR J2322-2650b.|Imagen ilustrativa

Lluvia de diamantes en un sistema tipo "viuda negra"

Los datos del James Webb sugieren que en las capas profundas de la atmósfera se forman nubes de hollín de carbono que, bajo presiones enormes, se condensan en fragmentos de diamante. Este fenómeno teórico, conocido como "lluvia de diamantes", ya se propuso para otros gigantes gaseosos, pero nunca en una atmósfera con esta composición única de carbono puro.

PSR J2322-2650b integra un sistema comparable a las binarias "viuda negra", donde un púlsar erosiona lentamente a su compañera con radiación y vientos de partículas. Sin embargo, en este caso la compañera tiene masa planetaria en lugar de estelar, lo que complica la explicación sobre el origen de su composición casi exclusiva de carbono.

Los investigadores descartaron múltiples escenarios conocidos de formación planetaria tras analizar sus características. El objeto no parece haberse formado como un planeta convencional ni coincide con la idea de un núcleo estelar despojado, situación típica en las binarias "viuda negra" tradicionales que involucran estrellas compañeras.

