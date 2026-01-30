Oxford señala al heredero inesperado y revela al animal que podría dominar la Tierra

La Universidad de Oxford reveló una teoría que desafía todo lo previsto sobre el futuro del planeta. Un animal marino , reconocido por su inteligencia superior, se posiciona como el posible heredero inesperado de la Tierra si la humanidad desaparece.

Los expertos analizan los atributos físicos y mentales que permitirían a esta criatura dominar la Tierra tras una posible extinción humana. El profesor Tim Coulson, zoólogo de la Universidad de Oxford, sostiene que este invertebrado marino cuenta con la destreza, curiosidad e inteligencia suprema requeridas para desarrollar tecnología compleja y establecer sociedades organizadas en un mundo sin humanos.

El animal inesperado que sería el heredero para dominar la Tierra, según Oxford

El profesor Coulson identifica a los pulpos como los sucesores más probables de la humanidad en el planeta. Estos cefalópodos demuestran una capacidad extraordinaria para resolver problemas complejos, manipular objetos con precisión y comunicarse entre sí mediante sistemas sofisticados.

"Su destreza, curiosidad, capacidad para comunicarse entre sí e inteligencia suprema significa que podrían crear herramientas complejas para construir una vasta civilización similar a la Atlántida bajo el agua", afirmó el experto de Oxford a la revista The European.

Los pulpos poseen un sistema nervioso descentralizado y una estructura neuronal avanzada que los diferencia de otros animales. Esta característica les otorga una ventaja adaptativa única en entornos impredecibles y cambiantes.

Los pulpos serian la especie dominante en una Tierra extinta

El especialista destaca que estos invertebrados marinos cuentan con los "atributos físicos y mentales necesarios" para evolucionar hacia la próxima especie constructora de civilización tras una eliminación humana por guerras o cambio climático. La capacidad de camuflaje de los pulpos, combinada con su habilidad para usar herramientas, los coloca en una posición privilegiada frente a otros candidatos.

¿Por qué el pulpo sería el animal más dominante de la Tierra?

Los pulpos pueden respirar hasta 30 minutos fuera del agua, una capacidad que podría expandirse evolutivamente durante millones de años. El profesor Coulson reveló: “Su capacidad para resolver problemas complejos, manipular objetos e incluso camuflarse con una precisión asombrosa sugiere que, dadas las condiciones ambientales adecuadas, podrían evolucionar hacia una especie que construye la civilización después de la extinción de los humanos”.

Y agregó: "Su estructura neuronal avanzada, sistema nervioso descentralizado y notables habilidades para resolver problemas hacen que los pulpos sean excepcionalmente adecuados para un mundo impredecible".

Las condiciones ambientales adecuadas serían determinantes para que los pulpos evolucionen hacia una especie constructora de civilización tras la extinción humana. "En un mundo donde los mamíferos dominan, los pulpos siguen siendo un contendiente infravalorado", cerró Coulson.