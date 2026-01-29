Mejores lugares para ver la Luna de Nieve en México y tips para tomar fotos espectaculares

La Luna de Nieve en México comenzará a ofrecer vistas destacadas desde este 29 de enero de 2026, como antesala de su fase llena máxima prevista para el 1 de febrero. Este fenómeno astronómico, la segunda luna llena del año, destaca por su brillo intenso y su relativa cercanía a la Tierra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El nombre proviene de antiguas tradiciones indígenas de Norteamérica que asociaban febrero con fuertes nevadas. En México, el evento resulta ideal para observadores aficionados, fotógrafos y personas interesadas en la divulgación científica y la conexión con la naturaleza.

Aunque la Luna de Nieve de febrero 2026 alcanza su punto máximo el 1 de febrero, desde este jueves 29 de enero ya puedes empezar a prepararte para disfrutar de las fases previas del satélite natural, que se acerca a su plenitud.|Getty Images

¿Cuándo ver la Luna de Nieve desde México?

Aunque la luna alcanzará su plenitud total el 1 de febrero, desde el 29 de enero se apreciará en fase creciente durante el atardecer. La UNAM señala que basta con observar hacia el este tras la puesta del Sol.

Durante 2026, la Luna de Nieve se ubicará cerca de la constelación de Cáncer, lo que añade valor astronómico para quienes usan aplicaciones de observación celeste.

Mejores lugares para observar la Luna de Nieve en México

Para apreciar la Luna de Nieve en México con mayor claridad, especialistas recomiendan elegir zonas alejadas de la contaminación lumínica urbana. Estos destinos destacan por sus cielos oscuros, condiciones atmosféricas favorables y valor natural o cultural:



Sierra de San Pedro Mártir, Baja California: A más de 2,800 metros de altura, este parque nacional alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Su altitud y mínima iluminación artificial permiten una observación nítida y estable del satélite

A más de 2,800 metros de altura, este parque nacional alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Su altitud y mínima iluminación artificial permiten una observación nítida y estable del satélite El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora: Reserva de la biosfera con paisajes volcánicos y dunas que realzan la salida lunar. El clima seco favorece la visibilidad y la fotografía panorámica

Reserva de la biosfera con paisajes volcánicos y dunas que realzan la salida lunar. El clima seco favorece la visibilidad y la fotografía panorámica Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche : En plena selva maya, la luna se eleva sobre antiguas estructuras prehispánicas. El sitio combina astronomía, naturaleza e historia en un entorno aislado

: En plena selva maya, la luna se eleva sobre antiguas estructuras prehispánicas. El sitio combina astronomía, naturaleza e historia en un entorno aislado Parque Nacional Izta-Popo, Edomex y Puebla: Entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, la altitud reduce la contaminación del Valle de México y ofrece un fondo montañoso ideal para la observación nocturna

Entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, la altitud reduce la contaminación del Valle de México y ofrece un fondo montañoso ideal para la observación nocturna Wirikuta, San Luis Potosí: Desierto sagrado del pueblo wixárika, con cielos despejados y silencio absoluto. Su clima semidesértico garantiza noches claras y sin interferencias visuales

También se recomiendan Chichén Itzá, en Yucatán, por su entorno simbólico, y playas como Tulum, donde el reflejo lunar sobre el mar ofrece vistas singulares.

Antes de asistir, es importante revisar el pronóstico del clima y confirmar permisos de acceso, ya que algunos parques naturales regulan las visitas nocturnas.

¿Cómo tomar fotos de la Luna de Nieve con tu celular?

Se recomienda usar trípode, activar el modo manual, reducir la exposición y evitar el zoom digital. Ajustar ISO bajo y velocidad media mejora los detalles lunares.

Aplicaciones como SkySafari o ProCam ayudan a planificar tomas precisas sin equipo profesional.

VIDEO: Ya viene la Luna fría o Luna de la noche larga

Otros fenómenos astronómicos en febrero 2026

Febrero incluirá la máxima visibilidad de Mercurio, un desfile planetario y la aproximación del cometa Wierzchos, visibles desde México en condiciones favorables.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.