Hallazgo sin precedentes en Italia: encuentran una antigua obra arquitectónica que inspiró a Leonardo da Vinci

En un descubrimiento sin igual, Italia ha revelado el histórico hallazgo de una antigua obra arquitectónica que se había perdido durante más de 2,000 años. Esta estructura, mencionada por Vitruvio en su tratado, sirvió de inspiración a Leonardo da Vinci.

Los restos hallados en la ciudad de Fano, en la región de Las Marcas, confirman la existencia de un edificio fundamental en la arquitectura romana. Este hallazgo, que la comunidad científica considera un “punto de inflexión”, trae consigo una nueva perspectiva sobre el legado de Vitruvio y su relación con el arte de Leonardo da Vinci.

Un hallazgo histórico de 2000 años que inspiró a Leonardo da Vinci

Durante excavaciones recientes en Fano, Italia, arqueólogos desenterraron los restos de una basílica atribuida con certeza a Vitruvio. Este hallazgo, que representa un descubrimiento histórico , pone fin a un misterio de más de dos mil años sobre la ubicación de la obra descrita por el arquitecto romano.

La basílica es un testimonio invaluable de los principios de la arquitectura romana. El edificio se menciona específicamente en el tratado de Vitruvio, "De architectura", el único manual de arquitectura que ha sobrevivido de la Antigüedad.

El ministerio de Cultura de Italia ha destacado la relevancia de este hallazgo, considerándolo un "punto de inflexión" para la arqueología. La identificación precisa de la basílica ha permitido reubicar a Fano como un centro clave de la tradición arquitectónica de Occidente, consolidando la ciudad como un lugar esencial para el estudio del pasado romano.

El “Santo Grial” de la arquitectura romana

El arquitecto romano Vitruvio, conocido por su tratado sobre arquitectura, dejó un legado monumental en la historia del diseño y la construcción. Su obra no solo fue crucial para la Antigua Roma, sino que también marcó una huella profunda en la evolución de la arquitectura europea.

Vitruvio dedicó parte de su tratado a describir las proporciones ideales en arquitectura, una visión que luego sería adoptada por figuras renacentistas como Leonardo da Vinci. Este hallazgo se conecta con el famoso “Hombre de Vitruvio”, una de las representaciones más conocidas de la proporción humana en la historia del arte.

El descubrimiento de la basílica permite un mejor entendimiento de las técnicas arquitectónicas que Vitruvio propuso en su tratado. Con la reconstrucción de esta estructura, se espera redefinir el impacto de Vitruvio en la arquitectura romana y, por ende, su influencia en el Renacimiento y más allá.

