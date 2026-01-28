¿Qué revela el histórico hallazgo de la tumba zapoteca en Oaxaca de más de 1,400 años?

Un descubrimiento sin precedentes ha puesto los ojos del mundo sobre los Valles Centrales de Oaxaca. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de un sepulcro prehispánico totalmente intacto en el municipio de San Pablo Huitzo. Se trata de una cápsula del tiempo que permaneció sellada por casi 1,400 años y que hoy ofrece nuevas pistas sobre la vida y la muerte en la antigua civilización zapoteca.

La estructura, identificada como la Tumba 10, data aproximadamente del año 600 d.C. (periodo Clásico Tardío) y fue localizada en la cima del Cerro de la Campana. Lo que hace excepcional a este descubrimiento no es solo su antigüedad, sino la forma en que fue encontrado: una denuncia ciudadana anónima alertó a las autoridades sobre un intento de saqueo, lo que permitió a los especialistas llegar a tiempo para rescatar y proteger este patrimonio antes de que fuera vandalizado.

Los secretos arquitectónicos de la Tumba 10

Al ingresar al sitio, los arqueólogos se encontraron con una obra maestra de la ingeniería y el arte zapoteco. La tumba no es una simple fosa; es un complejo arquitectónico diseñado para la veneración de un ancestro de alto rango, quien fungía como el puente espiritual entre la comunidad viva y las divinidades.

La riqueza visual del recinto es impactante. Para entender la magnitud del hallazgo , aquí te detallamos los elementos clave que se han recuperado:

El Guardián Nocturno: La fachada de la antecámara presenta la figura de un búho, un animal sagrado vinculado a la oscuridad y el inframundo en la cosmovisión indígena.

Murales Polícromos: Al interior, las paredes conservan pinturas originales en colores ocre, rojo, blanco, azul y verde, algo sumamente difícil de encontrar en tal estado de conservación.

Escenas Rituales: Las imágenes narran una procesión de personajes que portan bolsas de copal, revelando cómo eran las ceremonias sagradas de la época.

Dimensiones Monumentales: La cripta posee una bóveda escalonada de 5.55 metros de longitud, construida con losas de piedra caliza y cantera gris.

Dinteles Grabados: Se hallaron piedras labradas con nombres calendáricos y figuras de guardianes (un hombre y una mujer) con tocados ceremoniales.

El descubrimiento arqueológico más importante en la última década en México es el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo en los Valles Centrales de Oaxaca que, con un extraordinario estado de conservación, aporta información histórica, simbólica y ritual de la cultura zapoteca.… pic.twitter.com/zU4dpPDBpY — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) January 23, 2026

Un rescate contra el tiempo y la naturaleza

El trabajo de recuperación no ha sido sencillo. Actualmente, un equipo experto del Centro INAH Oaxaca, conformado por arquitectos, restauradores y antropólogos, trabaja a marchas forzadas para estabilizar el sitio. Factores como la humedad, las raíces de la vegetación y el paso de los siglos representan un desafío para mantener los pigmentos de los murales en su sitio.

Este hallazgo en el Cerro de la Cantera es comparable en importancia con la famosa Tumba 5 de Suchilquitongo, descubierta décadas atrás. Además de la estructura principal, los investigadores han localizado ofrendas adicionales, incluyendo vasijas miniatura y restos óseos que ya están siendo analizados para determinar la edad, sexo y posibles causas de muerte del personaje principal.

La memoria histórica de San Pablo Huitzo

Este descubrimiento reafirma la importancia histórica de San Pablo Huitzo como uno de los asentamientos más antiguos y continuos de Oaxaca. La zona, favorecida por la fertilidad del río Atoyac, ha sido testigo del florecimiento de culturas desde el año 1300 a.C., sirviendo como punto de encuentro entre mixtecos, nahuas y zapotecos.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, destacó que este tipo de hallazgos van más allá de los objetos físicos; representan la memoria viva de los pueblos originarios y una fuente de identidad para las generaciones actuales. La Tumba 10 no es solo un vestigio del pasado, sino una pieza fundamental para reconstruir el rompecabezas de nuestra historia nacional.