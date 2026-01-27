Científicos captan el ‘renacimiento’ de un agujero negro que había “dormido” por más de 100 millones de años

Un equipo internacional de astrónomos logró observar un fenómeno poco común: el “despertar” de un agujero negro supermasivo que permaneció inactivo durante más de 100 millones de años.

El hallazgo, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , ocurrió en el centro de la galaxia J1007+3540 y permite entender mejor cómo estos gigantes cósmicos alternan largos periodos de calma con episodios de intensa actividad.

¿Cómo se detectó el despertar de un agujero negro supermasivo?

Los agujeros negros supermasivos no emiten luz por sí mismos, pero su actividad puede detectarse cuando expulsan enormes chorros de plasma a velocidades cercanas a la de la luz.

En este caso, los científicos observaron que el agujero negro central de J1007+3540 volvió a encender esos chorros tras millones de años de silencio.

El descubrimiento fue posible gracias a la combinación de dos radiotelescopios de alta sensibilidad. Por un lado, la Red de Antenas de Baja Frecuencia (LOFAR), con sede en Europa, permitió detectar emisiones antiguas y muy débiles.

Por otro, el Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), en India , ayudó a observar regiones más jóvenes y compactas. Juntos ofrecieron una especie de “línea del tiempo” de la actividad del agujero negro.

Un “volcán cósmico” que vuelve a erupcionar

Las imágenes revelan algo sorprendente: un chorro interior brillante y compacto, señal clara de actividad reciente, rodeado por material difuso y envejecido. Ese entorno es el rastro de erupciones pasadas, ahora aplastadas y deformadas por los nuevos chorros.

La a strónoma Shobha Kumari , autora principal del estudio publicado, comparó el fenómeno con “ver un volcán cósmico entrar en erupción después de años de calma”.

La analogía no es exagerada: las estructuras generadas se extienden a lo largo de casi un millón de años luz.

¿Por qué esta galaxia es tan especial?

A diferencia de la mayoría de las galaxias, J1007+3540 muestra señales claras de múltiples episodios de actividad, es decir, su agujero negro se ha encendido y apagado varias veces, dejando huellas en capas, similares a los anillos de los árboles.

Esto confirma que estos objetos no están activos todo el tiempo, sino que funcionan de manera intermitente.

Además, la galaxia está rodeada por gas extremadamente caliente. Esa presión frena, dobla y comprime los chorros, creando formas retorcidas y largas colas de material expulsado hace millones de años.

Lo que este hallazgo dice sobre la evolución de las galaxias

Para los científicos, J1007+3540 funciona como un laboratorio natural. Ayuda a comprender que las galaxias no evolucionan de forma tranquila, sino a través de episodios violentos y cambios bruscos.

El siguiente paso será observar esta región con instrumentos aún más precisos para entender qué ocurre en el corazón de estas “batallas cósmicas” que moldean el universo.

