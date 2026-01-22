ONU alerta por “banca rota hídrica global”, escasez de agua y sequía amenazan al mundo

Hace algunos días el Instituto de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el mundo está entrando en "banca rota hídrica" lo que provocará sequías extremas y una falta de agua de la cual no se tiene precedentes. En su informe, el profesor Kaveh Madani, director del INWEH explica que esto es "una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas críticos de agua están ya en bancarrota".

Madani destaca que más del 50% de los lagos de mayor extensión en la Tierra han ido perdiendo agua desde principios de la década de 1990 y que de esta la mitad es de uso doméstico y más de la cuarta parte del agua de riego proviene de mantos subterráneos. Además el 70% de las fuentes del liquido muestra tendencias en declive.

El mundo ha entrado en una era de "bancarrota hídrica", un punto de no retorno donde la demanda ha agotado irreversiblemente los acuíferos. https://t.co/R5YvUMIN6x — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 20, 2026

Consecuencias de la bancarrota hídrica

En 2022-2023 más de 1.800 millones de personas vivían en condiciones de sequía, hoy son 4.000 millones las que luchan contra eventos de carencia de agua al menos un mes al año; además esto representa pérdidas económicas de 5,1 billones de dólares.

"La bancarrota hídrica también es global porque sus consecuencias se propagan. La agricultura representa la inmensa mayoría del uso de agua dulce, y los sistemas alimentarios están estrechamente interconectados a través del comercio y los precios" agregó Madani. Para algunos otros científicos el panorama global varía considerablemente.

¿Qué ha provocado la "bancarrota hídrica" y escasez de agua?

Según el informe hay varios factores que han disparado la falta de agua y han provocado que muchos sistemas hídricos lleguen al límite, superando los parámetros de recuperación:

Sobreexplotación

Contaminación

Destrucción ambiental

Presión climática

Regiones del mundo con mayor impacto por falta de agua y escasez

Según el documento s on las regiones en la peor situación son 4 zonas en las que se sufre el mayor índice de sequía

Oriente Medio

Norte de África

Partes del sur de Asia

Suroeste de Estados Unidos

