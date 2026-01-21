Imprimir tecnología en la piel ya es posible y sin riesgos; servirá para medicina, ropa y neurociencia

La frontera entre el cuerpo humano y la tecnología comienza a desdibujarse. Un equipo internacional de científicos desarrolló una técnica que permite crear circuitos electrónicos impresos en la piel usando solo luz visible, agua y polímeros biocompatibles, sin dolor ni sustancias tóxicas.

El avance fue presentado en noviembre de 2025 en la revista Angewandte Chemie y propone una alternativa más segura y precisa a los dispositivos portátiles actuales, con aplicaciones directas en medicina, ropa inteligente y neurociencia.

El método es sencillo y no invasivo. Los científicos usan una solución acuosa con un compuesto llamado monómero (EEE-COONa), que se aplica sobre la piel. Luego, con una máscara para guiar el diseño, iluminan el área con luz azul de un LED.|Onlinelibrary

¿Qué es esta tecnología?

Se trata de un método que permite imprimir circuitos flexibles directamente sobre la piel o tejidos vivos, como si fueran tatuajes temporales funcionales.

A diferencia de los parches tradicionales, estos circuitos se adaptan al cuerpo, mejoran la calidad de las mediciones y no generan incomodidad ni residuos contaminantes.

¿Por qué es revolucionaria y maravillosa?

La técnica elimina el uso de metales pesados, solventes agresivos y procesos industriales complejos, lo que la hace segura para humanos y animales.

Además, acerca la electrónica al cuerpo de forma natural, con dispositivos casi imperceptibles que funcionan donde antes era imposible.

¿Cómo funciona el proceso de impresión?

Los investigadores aplican una solución acuosa con un monómero sobre la piel y la exponen a luz LED azul mediante una máscara de diseño.

En segundos, la luz activa la formación de un polímero conductor que crea el circuito sin calor ni daño tisular.

¿Qué hace especial a este polímero?

El material conduce electricidad e iones, lo que mejora la comunicación con tejidos biológicos como el cerebro o el corazón.

Su alta conductividad, flexibilidad y biocompatibilidad lo convierten en un candidato ideal para implantes neurales y sensores médicos avanzados.

¿Cuáles son los beneficios?

Mayor precisión en señales biomédicas

Mayor comodidad para el paciente

Fabricación ecológica y de bajo costo

Estos factores podrían transformar el monitoreo clínico continuo.

¿Cómo se ha probado?

En pruebas con ratones, los circuitos captaron señales cerebrales con mayor claridad que electrodos metálicos tradicionales.

Los resultados demostraron estabilidad, seguridad y mejor desempeño en registros neurológicos.

¿Para qué sirve en la vida real?

Medicina: Monitoreo cardíaco, EEG, detección temprana de epilepsia

Monitoreo cardíaco, EEG, detección temprana de epilepsia Ropa inteligente: Textiles que miden movimiento, sudor y temperatura

Textiles que miden movimiento, sudor y temperatura Neurociencia: Implantes suaves para estudiar y estimular el cerebro

La versatilidad del método permite su uso en superficies vivas y textiles.

¿Qué significa esto para el futuro?

Este avance impulsa una electrónica centrada en el ser humano, más segura y personalizada.

A mediano plazo, podría redefinir la atención médica, la rehabilitación y el desarrollo de prótesis neurales más naturales.

