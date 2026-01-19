Las razones científicas por las que las mujeres sienten más frío que los hombres

¿Las mujeres sienten más frío que los hombres? La respuesta es sí y esta creencia está respaldada por las investigaciones científicas, así que cada vez que quieras dejar abiertas las ventanas o busques cambiar el termostato piensa en tu hermana, mamá, esposa y amigas.

¿Por qué las mujeres tienen más frío que los hombres?

Un estudio de la Universidad de Utah publicado en la revista The Lancet descubrió que las manos de las mujeres están a una temperatura significativamente más baja a comparación que la de los hombres. La de ellas es de 28°C en promedio, mientras ellos tienen 32°C.

Además, la composición y el tamaño de los cuerpos tiene mucho que ver, pues las mujeres tienen menos músculo que los hombres. Son más pequeñas, lo que da una mayor relación superficie-volumen de la piel, lo que ocasiona que pierdan más calor de manera más rápida.

Cuerpo frío pero corazón caliente

El estudio señaló que a pesar de ser más pequeñas y tener menos músculo, las mujeres tienen una temperatura corporal central 0,2° más alta que la de los hombres. Su grasa corporal es de entre 6% y 11%, lo que permite que los órganos están calientes, pero bloquea el flujo de sangre que transporta calor a la piel y las extremidades.

¿Cuándo es que nuestro cuerpo empieza a sentir frío?

Según la investigación, nuestro cuerpo empieza a sentir frío cuando los nervios de la piel envían impulsos al cerebro sobre la temperatura de nuestra la piel. Es decir cuando los dedos de las manos y los pies, y otras extremidades sienten el bajón de la temperatura.

Así que ya lo sabes, cuando se trate de un día con mucho frío hay que procurar ser más atentas y atentos con quienes nos rodean, sobre todo si son mujeres.

