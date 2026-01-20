NASA alerta sobre países que serán inhabitables en tan solo 24 años tras cambios extremos del clima

Aunque muchas personas sigan negándolo el calentamiento global es una completa realidad que podría comenzar a afectar a toda la humanidad dentro de los próximo 24 años, pues de acuerdo con proyecciones de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y demás científicos, para el 2050 algunos países tendrán zonas inhabitables por las condiciones extremas del clima.

Y es que de acuerdo con un informe de la misma NASA publicado en 2022, el cambio climático puede hacer algunos lugares demasiado calurosos para vivir, pues destacaron que las olas de calor se vuelven más frecuentes y severas además de que en los últimos 40 años, los niveles térmicos se han “más que duplicado”.

Lista de países que serán inhabitables en 2050 según científicos

Si bien es cierto que la misma NASA reveló en su reporte que es difícil predecir cuándo se podría llegar a temperaturas globales de “bulbo húmedo” superando los 35 grados Celsius, destacó algunas de las zonas más vulnerables para el próximo 2050.

Estos países son:

Países del sur de Asia como India, Pakistán, Afganistán, Maldivas y Nepal

Países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Bahréin y Qatar

Países cercanos al Mar Rojo como Israel, Egipto, Sudán, Jordania y demás

Vale la pena mencionar que estas mismas estadísticas de la NASA establecen afectaciones por el calentamiento global y cambio climático en partes del Sudeste Asiático, así como en Brasil para el año 2070.

¿Qué está provocando el calentamiento global en el planeta?

Desde hace varios años científicos de la NASA y universidades reconocidas a nivel internacional han mencionado las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático en el planeta, destacando que está siendo provocado principalmente por las actividades humanas que aumentan los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Esta agencia señala que esto proceso impulsado sobre todo por la quema de combustibles fósiles y otras emisiones industriales, han generado el incremento en la temperatura del planeta ocasionando hielo polar en retroceso, así como océanos más cálidos.

¿Qué dice la NASA sobre el calentamiento global?

A grandes rasgos y de acuerdo con los últimos análisis de la NASA sobre el tema, el calentamiento global es un tema real que debe atenderse a la brevedad, pues hoy en día se registra un incremento en la temperatura del planeta “sin precedentes”.

