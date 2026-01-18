¿Usas perfume a diario? Expertos endocrinólogos explican por qué el cuello es el peor lugar para aplicarlo

El gesto es casi instintivo: un par de atomizaciones en el cuello antes de salir de casa para asegurar que el aroma perdure; sin embargo, lo que durante generaciones se ha considerado el estándar de la elegancia y la higiene personal, hoy está bajo la lupa de especialistas en salud.

El debate no gira en torno a la fragancia en sí, sino a la vulnerabilidad biológica de la zona donde decidimos aplicarla.

La tiroides, un motor frágil bajo la piel

El centro de la preocupación radica en la glándula tiroides , ubicada precisamente en la base del cuello. Esta glándula es el termostato del cuerpo humano; regula desde el metabolismo y la temperatura corporal hasta el estado de ánimo y los niveles de energía.

Según ha advertido la Sociedad de Endocrinología (EDCs, por sus siglas en inglés), la piel que recubre esta zona es excepcionalmente fina y posee una irrigación sanguínea muy alta.

Esta combinación convierte al cuello en una "esponja" que facilita que las sustancias químicas de los perfumes penetren con mayor rapidez hacia el sistema endocrino.

El riesgo oculto de los disruptores endocrinos

La industria de la perfumería moderna utiliza compuestos complejos para fijar el aroma. Entre ellos destacan los ftalatos y los almizcles sintéticos. Aunque proporcionan durabilidad a la fragancia, diversas investigaciones científicas los clasifican como disruptores hormonales.

Estas sustancias tienen la capacidad de "mimetizar" a las hormonas naturales, enviando señales confusas al organismo. Al aplicar estos químicos directamente sobre una glándula tan activa como la tiroides, existe el riesgo de interferir en su funcionamiento óptimo.

Si bien el impacto no suele ser inmediato, los especialistas subrayan que la exposición constante y diaria es la que genera el efecto acumulativo: "Todo suma en la salud a largo plazo", señala el experto.

Alternativas para un uso seguro

No es necesario renunciar a nuestra fragancia favorita, sino reeducar el hábito de aplicación. Para proteger el equilibrio hormonal sin sacrificar el aroma, los expertos sugieren:



Aplicación en textiles : rociar el perfume sobre la ropa evita el contacto directo con la piel y la absorción sistémica

: evita el contacto directo con la piel y la absorción sistémica Puntos de pulso alternativos : las muñecas o la zona detrás de las rodillas son opciones más seguras

: las son opciones más seguras Revisión de componentes: optar por fragancias con ingredientes naturales o etiquetas "libres de ftalatos"

En definitiva, la tendencia actual en el cuidado personal se desplaza hacia una belleza consciente, donde entender cómo interactúan los productos con nuestra fisiología es tan importante como el aroma que desprendemos.

