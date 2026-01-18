Bacteria come el plástico en tiempo récord y está en territorio mexicano

La bacteria Stutzerimonas frequens o GOM2 parecería ser la respuesta a la contaminación de los mares y gran parte de la basura en las calles, ya que es capaz de degradar el plástico en un tiempo considerablemente mínimo y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en territorio de México.

Este hallazgo fue hecho por Liliana Pardo López y Nallely Magaña Montiel, científicas del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, quienes aseguraron que la bacteria puede ser una opción, pues come poliuretano.

¿Qué es el poliuretano?

El poliuretano es un material plástico que se usa en calzado deportivo, colchones, almohadas, pinturas, materiales de construcción, electrodomésticos, fabricación de automóviles, entre muchos otros productos. Se emplea en gran cantidad de objetos por su alta resistencia y versatilidad porque puede producirse de forma rígida o flexible.

Desde que se inventaron los plásticos, se ha generado más de 8 mil 300 millones de toneladas de residuos, los cuales han acabado de la siguiente manera:

Reciclaje 9%

Incineración 12%

Acumulación en tierra, océanos y fuentes de agua como ríos 79%



Los principales plásticos producidos son polietileno, polipropileno, cloro de polivinilo y poliuretano. Este último se ha encontrado en glaciares y lo más profundo del océano, contaminando gravemente la naturaleza.

¿En dónde se encuentra la bacteria?

La bacteria Stutzerimonas frequen es parte de la colección de 300 cepas del Laboratorio de Biotecnología Marina del IBt. Fue recolectada en una campaña oceanográfica, pues vive a mil metros de profundidad en el Golfo de México. Logró consumir el plástico y solo necesitó 15 días, esta es la investigación publicada en Marine Pollution Bulletin.

