La onda expansiva infinita, un fenómeno que nos sigue sorprendiendo

El espacio sigue siendo una fuente inagotable de fenómenos que desafían nuestra imaginación y nos recuerdan lo vasto y dinámico que es el cosmos. Uno de ellos es la onda expansiva infinita, producto de una explosión estelar que, cientos de años después, continúa expandiéndose a velocidades extraordinarias en el vacío del Universo.

El fenómeno ha vuelto a estar en el centro de atención gracias a la publicación de un nuevo vídeo que reúne décadas de imágenes captadas por el telescopio Kepler. Esta grabación revela la evolución de la onda expansiva con una claridad sin precedentes y permite apreciar cómo el material expulsado por la supernova se dispersa en el espacio a velocidades que alcanzan hasta 8 700 kilómetros por segundo.

¿Qué es una onda expansiva infinita?

Una onda expansiva es, esencialmente, el frente de material que se separa a gran velocidad tras una explosión cósmica. En el caso de las supernovas, estas ondas están compuestas por nubes de gas, polvo y energía que viajan por el espacio interestelar, modificando el entorno galáctico a su paso. Cuando la estrella que las genera forma parte de un sistema binario, la dinámica puede ser aún más compleja y duradera.

Lo que hace particularmente fascinante a esta onda es su “infinitud” aparente: no muestra signos de detener su expansión, y los cambios en sus estructuras y colores revelan la rica interacción entre diferentes elementos expulsados.

A través de estas observaciones, los astrónomos no solo estudian el pasado violento de la estrella, sino también cómo estos restos pueden contribuir al nacimiento de nuevas generaciones de astros , pues los materiales que componen la onda expansiva terminan integrándose en nubes donde pueden formarse planetas, estrellas y otros cuerpos celestes.

