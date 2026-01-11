Las consecuencias de que la temperatura oceánica siga en aumento por casi una década

Un análisis internacional publicado en Advances in Atmospheric Sciences señaló que la temperatura oceánica volvió a aumentar durante el 2025, confirmando una tendencia que se ha mantenido durante los últimos 9 años y que ya comienza a ser motivo de alarma por su manera de afectar los fenómenos climáticos.

Y es que el océano es una víctima de la actividad humana. Más del 90% de los gases del efecto invernadero acaban en el océano, por lo que su temperatura se ha convertido en un verdadero indicador del calentamiento global; a diferencia de la temperatura del aire, que puede subir o bajar según la temporada, el calor oceánico se acumula.

Los resultados del análisis sobre las temperaturas oceánicas

Los resultados analizan los datos del Institute of Atmospheric Physics, del Copernicus Marine y del NOAA, todos con la misma conclusión: En el 2025 la temperatura oceánica alcanzó su nivel más alto registrado. Las zonas más afectadas son el Atlántico tropical, el Atlántico sur, el Pacífico norte y el Océano Austral.

Por si fuera poco, no es un calentamiento uniforme, ya que hay regiones que se calientan a mayor velocidad que otras. Específicamente, habrían detectado un aumento del 0.5 grados C por encima del promedio.

¿Qué significa el aumento de la temperatura en el océano?

Todo esto, además de afectar a millones de especies en el océano, también impacta directamente en la vida diaria de las personas, ya que el calentamiento de las aguas mundiales está ligado directamente con una mayor intensidad en la formación de tormentas, huracanes y sequías.

Es por eso que las lluvias son cada vez más extremas, con inundaciones que afectan a las grandes ciudades y que en varios estados terminan en pérdidas totales, sin mencionar que han hecho que las sequías sean cada vez más comunes.

