Revelan las claves para vivir más de 110 años; científicos investigan a los supercentenarios en Brasil

Brasil se convirtió en el nuevo epicentro de la investigación sobre longevidad extrema. Científicos de la Universidad de São Paulo analizan desde 2024 a más de 160 personas mayores de 100 años, incluidos más de 20 supercentenarios, para identificar las claves para vivir más.

El estudio busca explicar por qué personas que crecieron con pobreza, enfermedades y limitado acceso a salud alcanzan edades superiores a los 110 años con buena función cognitiva y física.

Claves para vivir más según el estudio en Brasil

La investigación muestra que las claves para vivir más no dependen solo del entorno, sino de factores biológicos profundos

Los supercentenarios presentan sistemas inmunológicos más eficientes y menor inflamación crónica

Su biología celular es similar a la de personas mucho más jóvenes, lo que retrasa el deterioro funcional

La diversidad genética producto del mestizaje habría combinado genes protectores de distintos orígenes

Esta mezcla genética fortalecería la reparación celular y la regulación metabólica

Los expertos concluyen que la herencia genética tiene un papel central en la longevidad extrema, aunque los hábitos saludables siguen siendo relevantes

Brasil como laboratorio natural de la longevidad

El país no encaja en el modelo clásico de longevidad por sus desigualdades y limitado acceso médico en zonas rurales. Aun así, registra una cantidad inusual de personas extremadamente longevas.

Esto ofrece un escenario único para aislar factores biológicos por encima del entorno, algo difícil en países desarrollados.

¿Qué son los supercentenarios y por qué importan?

Los supercentenarios son personas que superan los 110 años de vida. Mantienen autonomía y lucidez, lo que desafía el modelo tradicional de envejecimiento.

Su estudio permite entender mecanismos de resistencia celular, inmunitaria y metabólica que podrían aplicarse a la medicina preventiva.

El mestizaje genético como ventaja biológica

Brasil posee una mezcla genética única entre pueblos indígenas, africanos, europeos y asiáticos. Esto pudo combinar genes protectores frente al deterioro celular.

Los científicos creen que esta diversidad aumenta la resiliencia biológica frente al envejecimiento y las enfermedades crónicas.

Impacto para la ciencia y la salud futura

Los hallazgos pueden orientar nuevos tratamientos para retrasar el envejecimiento funcional, no solo prolongar la vida.

También redefinen la idea de que solo el estilo de vida explica la longevidad, al incorporar la herencia genética como factor central.

