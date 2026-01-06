Beneficios y riesgos de usar péptidos para combatir el envejecimiento según expertos

El uso de péptidos para combatir arrugas y mejorar el aspecto de la piel se ha hecho muy viral en redes sociales, por lo que los expertos han compartido sus investigaciones a través de diferentes artículos sobre su uso en la piel a través de los cosméticos como sueros y mascarillas que se encuentran en el mercado.

Y es que las recomendaciones de los creadores de contenido ha provocado un enorme aumento en la venta de estos productos "milagrosos" para la piel, que ayudan a mantener una apariencia joven, pero que realmente pocas personas entienden.

¿Qué son los péptidos?

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos (NHGRI) define a los péptidos como una serie de aminoácidos que tienen un papel fundamental en los procesos fisiológicos del cuerpo humano. Específicamente, los doctores Jessica Forbes y Karthik Krishnamurthy han descrito a los péptidos como elementos clave en la cicatrización de heridas, regulación de hormonas, control de la inflamación, arrugas y crecimiento celular, tal como detallan en su artículo Biochemistry, Peptide.

Los productos que venden en el mercado con péptidos se encargan de ayudar a la producción de colágeno , a reparar tejidos y a reforzar la barrera cutánea y la hidratación, por lo que funcionan como un elemento que puede combatir los efectos visibles del envejecimiento.

Beneficios de usar péptidos

La revista Biomolecultes ha publicado favorables resultados en el uso de péptidos para retrasar el envejecimiento cutáneo, confirmando que muchos de los productos que se anuncian en redes sociales sí pueden funcionar en algunos casos.

Por si fuera poco, un artículo de Database confirma que el uso de péptidos es una de las apuestas más grandes en el mercado de cosméticos porque la mayoría no causan reacciones alérgicas y han dado buenos resultados.

Riesgos de usar péptidos

El gran problema es que los efectos a largo plazo de varios productos no han sido corroborados. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos solamente ha aprobado el uso de péptidos GLP-1.

Otro tipo de péptidos muy común en los productos es el GHK-CU, pero este no cuenta con autorización de la institución para su uso inyectable. El problema más grande llega justo en las inyecciones de péptidos, ya que es este uso el que podría provocar riesgos.

