NASA revela que el aire de la Tierra dejará de ser respirable para los humanos en el futuro

La NASA y científicos de la Universidad de Toho, en Japón, publicaron un estudio en la revista Nature en el que advierten que, el aire en la Tierra dejará de ser respirable para los seres humanos dentro de aproximadamente mil millones de años.

El oxígeno en la atmósfera disminuirá de manera progresiva, al mismo tiempo que aumenta la radiación solar, cambiando drásticamente la composición del aire y provocando que las condiciones de la vida humana en el planeta sean inexistentes. Aunque claro, habrá especies que podrán adaptarse de manera natural.

¿Qué dice el estudio de la NASA sobre la desoxigenación futura?

Según la investigación que cita la agencia espacial y expertos internacionales, el proceso no será inmediato ni causado por la actividad humana directa, sino parte de un ciclo de larga duración vinculado al avance gradual del Sol hacia una fase más caliente y luminosa.

Con el tiempo, el aumento de la radiación solar induciría reacciones químicas en la atmósfera que reducirían la concentración de dióxido de carbono, lo que a su vez afectaría la fotosíntesis y disminuiría la producción natural de oxígeno.

El estudio sugiere que este cambio no implica una desaparición súbita del aire respirable ni un escenario de extinción en corto plazo, sino una transición lenta a escala geológica que culminaría en un ambiente con niveles de oxígeno demasiado bajos para sostener la vida humana tal como la conocemos.

Sin embargo, destaca que no sería la primera vez que esto ocurre, ya que, como sabemos, durante los millones de años de existencia que ha tenido el planeta Tierra, ha habido épocas enteras en las que el oxígeno en la atmósfera no era respirable, desde etapas donde solo había vida en el agua hasta otras donde los hongos eran los únicos en el ambiente.

