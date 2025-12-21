Doble estallido espacial, el fenómeno nunca antes visto

El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO) registró un descubrimiento único, la explosión de una "superkilonova" registrada en la historia, como un fenómeno cósmico que combina dos tipos de explosiones y que cambiaría la manera en la que entendemos el nacimiento y la muerte de las estrellas .

Se trató de un doble estallido de estrellas separadas pero relacionadas al mismo tiempo, en donde una supernova y una kilonova estallaron y liberaron enormes cantidades de energía.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Definición de una "superkilonova"

Una gran explosión estelar completamente identificada es la que ocurre con una supernova, cuando una estrella masiva colapsa. Por otro lado, la kilonova es un fenómeno mucho más raro, ya que ocurre por la colisión de dos estrellas de neutrones, generando ondas gravitacionales y siendo capaces de crear elementos como el platino y el uranio.

Ahora, la observación registrada fue una explosión casi simultánea de ambas. De acuerdo con Mansi Kasliwal, directora del Observatorio Palomar del Caltech, los primeros días de observación se aseguraba que se trataba de una kilonova, sin embargo, con el tiempo, la emisión cambió y el espectro era más parecido al de una supernova, así hasta entender que presenciaron una "superkilonova" que pensaron, era una coincidencia casi imposible.

¿Cómo ocurrió una doble explosión así?

El equipo de investigadores ha planteado dos posibles explicaciones para este doble estallido. En una, la estrella progenitora podría haber sido una estrella que rotaba tan rápidamente que al explotar no formó un solo remanente, sino dos pequeñas estrellas de neutrones que rápidamente colisionaron entre sí, dando lugar a la kilonova. En otra teoría, el núcleo podría haber formado una sola estrella de neutrones rodeada por un disco de material, que luego se agrupó y formó una segunda estrella, desencadenando la segunda explosión. Ambas son hipótesis no comprobadas hasta el momento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.