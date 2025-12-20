Expertos alertan por el Ghost Pairing que hackea tu WhatsApp y roba tus datos
Una nueva forma de hackeo pone en riesgo tu información de WhatsApp, conoce cómo funciona y qué hacer para no ser víctima.
WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo y el robo de datos y estafas es cada vez más común y recientemente se alertó sobre el Ghost Pairing o emparejamiento fantasma, un método con el que los delincuentes pueden obtener acceso a tus chats, fotos y videos.
¿Qué es y cómo funciona el Ghost Pairing?
Cyber Security News dio a conocer que a diferencia de otros hackeos este es silencioso y por lo mismo muy peligroso. Así que para que no seas víctima de esta estafa, te decimos en qué consiste.
Primero uno de tus contactos que ya fue hackeado te enviará un mensaje con una frase como: "¡Oye, acabo de encontrar tu foto!" y un enlace.
Al dar clic te abrirá una página de Facebook donde te pedirán una "verificación" y tendrás que proporcionar tu número telefónico y te mostrará un código numérico.
Posteriormente te pedirá ingresar ese código en tu WhatsApp para confirmar la identidad y con ello vinculará su navegador a tu cuenta.
Tendrá acceso a todo y podrá enviar ese mismo mensaje a otros contactos para seguir hackeando.
¿Qué hacer para no ser víctima del Ghost Pairing?
Los expertos recomiendan ignorar los mensajes que contengan links con los dominios photobox.life o yourphoto.life y se recomienda seguir los siguientes pasos:
- Entra a la aplicación de WhatsApp luego a Configuración (o Ajustes) y a Dispositivos vinculados.
- Si ves un navegador que no reconozcas selecciona la sesión y ciérrala.
- No introduzcas códigos de emparejamiento generados por una página web externa.
También es importante que tengas activada la verificación de dos pasos y siempre ser muy cautelosos con los mensajes inesperados y verificar la veracidad antes de abrir un enlace.
