Las Úrsidas serán la última lluvia de meteoros del 2025 y llegarán justo antes de Navidad

Las Úrsidas serán la última lluvia de meteoros importante del 2025. El fenómeno ocurrirá en los cielos nocturnos de diciembre, justo antes de las celebraciones navideñas, y será visible principalmente desde el hemisferio norte.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aunque su actividad es menor frente a las Gemínidas, esta lluvia de meteoros destaca este año por condiciones favorables, con cielos oscuros y poca interferencia lunar, lo que mejora la experiencia de observación.

Origen del fenómeno astronómico

Las lluvias de meteoros aparecen cuando la Tierra cruza restos de cometas. En el caso de las Úrsidas, las partículas provienen del cometa 8P/Tuttle, que deja un rastro de fragmentos en su órbita.

Al ingresar a la atmósfera terrestre, estos restos se incineran y generan destellos luminosos. Este proceso explica por qué el evento ocurre cada año en fechas similares.

¿Cuándo y dónde observarlas?

El pico máximo será durante la noche del 21 al 22 de diciembre, con mejores resultados después de la medianoche. La actividad general se extiende del 13 al 26 de diciembre.

En zonas alejadas de la contaminación lumínica se esperan entre cinco y diez meteoros por hora. En ocasiones excepcionales se han registrado picos superiores.

¿Por qué vale la pena mirar al cielo?

El radiante se localiza cerca de la Osa Menor y la estrella Polar, lo que facilita su ubicación. No se requiere equipo especializado para disfrutarla.

Expertos de la Sociedad Americana de Meteoros coinciden en que un cielo oscuro marca la diferencia. El evento ofrece una oportunidad ideal para cerrar el año astronómico con un espectáculo natural accesible.

Consejos prácticos para observarlas

No necesitas equipo especial: Basta con tus ojos. Binoculares o telescopios no ayudan mucho, ya que los meteoros se mueven rápido y cubren áreas amplias

Basta con tus ojos. Binoculares o telescopios no ayudan mucho, ya que los meteoros se mueven rápido y cubren áreas amplias Busca un lugar oscuro: Aléjate de las luces de la ciudad. Cuanto más oscuro el cielo, más meteoros verás

Aléjate de las luces de la ciudad. Cuanto más oscuro el cielo, más meteoros verás Abrígate bien: Las noches de diciembre son frías, especialmente antes del amanecer

Las noches de diciembre son frías, especialmente antes del amanecer Adapta tus ojos a la oscuridad: Evita mirar el teléfono o luces brillantes durante al menos 20-30 minutos

Evita mirar el teléfono o luces brillantes durante al menos 20-30 minutos Sé paciente: Recuéstate cómodamente y mira una zona amplia del cielo. El mejor horario es después de medianoche, cuando el radiante está más alto

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.