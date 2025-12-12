Desde la comodidad de tu casa: En VIVO de la lluvia de estrellas Gemínidas

Este próximo fin de semana se podrá ver en plenitud la lluvia de estrellas Gemínidas desde varios puntos de la República Mexicana, sin embargo, para aquellas personas que viven en zonas con poca visibilidad, el proyecto Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere with Robotic Technologies (SMART) anunció que contará con una transmisión en vivo.

La lluvia de estrellas comenzó a ser visible con telescopios desde el pasado 4 de diciembre y se mantendrá de esta forma hasta el próximo 17 del mismo mes, sin embargo, será el sábado 13 y el domingo 14, los días más favorables para verlas a simple vista.

¿Dónde ver en vivo la lluvia de estrellas Gemínidas?

Será a través de la cuenta Meteors de la plataforma de YouTube, que se podrá ver completamente en vivo y en directo este evento astronómico, el cual es considerado como uno de los más espectaculares del año por la cantidad de estrellas que se vuelven visibles.

Es importante mencionar que la transmisión de esta lluvia de estrellas del proyecto SMART, se dará desde el Complejo Astronómico de La Hita, el cual funge como un espacio especializado para la observación e investigación en Toledo.

¿A qué hora inicia la lluvia de estrellas?

De acuerdo con la información dada a conocer por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la lluvia de estrellas Gemínidas será visible desde el anochecer y su punto máximo será alrededor de las 02:00 horas del domingo 14 de diciembre.

Pese a ello, se señaló que desde la noche del sábado 13 de este mismo mes, se podrá comenzar a apreciar la lluvia de meteoritos, la cual se espera genere reacciones a nivel internacional por parte del mundo científico.

¿Qué es la lluvia de estrellas Gemínidas?

Vale la pena mencionar que a diferencia de las lluvias de meteoro convencionales, la lluvia de estrellas Gemínidas no proviene de un cometa, sino que se crean a partir de los restos de un asteroide con un gran brillo y cola.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, “las gemínidas tienen una tasa de actividad por encima de los 120 meteoros por hora y una velocidad de 35 kilómetros por segundo durante varios días, lo que las convierte en una de las lluvias más activas del año junto a las cuadrántidas de enero y las perseidas de agosto”.

