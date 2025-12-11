Se verán hasta 150 destellos por hora durante la lluvia de estrellas Gemínidas en México

Los eventos astronómicos son espectáculos impresionantes que nos regala el cielo y en diciembre, un mes lleno de magia, en México podremos observar la lluvia de estrellas Gemínidas y en adn Noticias te decimos cuándo verlas y algunas recomendaciones para disfrutes de este fenómeno.

Fecha y hora para ver la lluvia de estrellas Gemínidas en México

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) la lluvia de meteoros Gemínidas se podrá observar la noche del 13 y madrugada del 14 de diciembre y podrían llegar a verse 150 destellos por hora si las condiciones son ideales.

En México la lluvia de meteoros será visible desde el anochecer y su punto máximo será alrededor de las 02:00 horas.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas

Es muy importante que tomes en cuenta que para poder apreciar la lluvia de estrellas debes evitar las luces urbanas y buscar un lugar oscuro. Aunque el radiante se ubica al noreste puedes observar en cualquier dirección pues los meteoros cruzan amplias zonas del cielo.

La noche debe estar despejada y debes permanecer unos 20 minutos en la oscuridad y evitar la luz del celular para que tu visión se acostumbre a la oscuridad. Si la Luna esta muy brillante puedes moverte a algún lugar donde la tape un árbol o una estructura. Además, es importante que uses ropa gruesa, mantas o una silla reclinable.

¿Por qué se les llama Gemínidas?

Las lluvias Gemínidas son provenientes del paso del asteroide Faetón y pueden proporcionar más de 100 meteoros por hora. Se conocen más de 140 lluvias de meteoros procedentes de cometas que dejan sus partículas de hielo y pequeñas rocas en el espacio.

Se les llama así porque os meteoros parecen proceder de la constelación de Géminis, que es la zona de impacto de los meteoros sobre la atmósfera terrestre y se le denomina radiante.

