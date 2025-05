Biólogo experto da información sobre la araña violinista; enemigo silencioso que amenaza tu hogar

La araña violinista despertó tanto miedo como fascinación entre los entusiastas de los artrópodos. Es pequeña, casi invisible y letal para todo ser vivo. Este arácnido es más común en nuestro país de lo que te imaginas y habita las casas de los mexicanos.

En exclusiva para adn40, Abraham Hernández, biólogo y asesor educativo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, habla con Montserrat Quintana para explicar los misterios que envuelven a esta especie, por qué es peligrosa, cómo reconocer una picadura, dónde se esconde, cómo prevenir encuentros y qué hacer si la encuentras.

¿Qué es la araña violinista?

La araña violinista, del género Loxosceles, es una especie solitaria que mide entre 8 y 30 milímetros. Su color varía del marrón claro al oscuro, y muchas veces tiene una marca en forma de violín en la parte dorsal del cuerpo. Sin embargo, no siempre es visible. Su nombre se debe precisamente a esta forma particular, aunque no debe confundirse con otras especies. Según el biólogo Abraham Hernández, su apariencia puede ser engañosa, y su discreción la hace casi indetectable.

¿Por qué es peligrosa?

A pesar de su tamaño, el veneno de la araña violinista tiene un potencial devastador. Existen dos formas de envenenamiento:



Cutáneo: Que destruye tejidos y puede generar infecciones graves si no se atiende a tiempo

Cutáneo visceral: Menos común pero más grave, ya que afecta órganos vitales como el hígado y los riñones

Ambas condiciones requieren atención médica inmediata, especialmente en las primeras 48 horas.

¿Cómo saber si te picó?

La mordida de la araña violinista no duele al principio. Sin embargo, entre 4 y 6 horas después, puede aparecer una lesión con un centro rojo, un anillo blanco y un borde púrpura. Síntomas como dolor, fiebre, náuseas y vómitos pueden indicar complicaciones. Se recomienda acudir a un hospital con unidad de toxicología lo antes posible.

¿Dónde acecha?

Esta araña prefiere lugares oscuros y húmedos. Puede esconderse en grietas, closets, detrás de cuadros, sótanos, debajo de muebles y tanques de gas. Aunque está presente en todo México, las zonas urbanas de Nuevo León, Guerrero, Sonora y Baja California reportan más casos. La temporada de lluvias incrementa su actividad.

Prevención y qué hacer con la araña violinista

Mantener el hogar limpio y libre de rincones oscuros es fundamental. No existen plantas ni remedios caseros que la ahuyenten. Si ves una, no la aplastes. Usa un vaso y una hoja para atraparla y liberarla en un espacio abierto. No son agresivas, solo atacan si se sienten en peligro.

Los misterios que rodean a la araña violinista

Aunque no todas sus picaduras son letales, la araña violinista sigue generando preguntas. ¿Por qué algunas personas reaccionan peor que otras? ¿Qué factores aumentan su agresividad? La ciencia continúa estudiando este enigmático arácnido para desentrañar todos sus secretos. Mientras tanto, el conocimiento sigue siendo la mejor defensa.

