Los dos tipos de “cometas oscuros” que existen en el universo

Los cometas oscuros son un enigma del universo del que recién nos hemos enterado. Son cuerpos celestes que se asemejan a un asteroide en apariencia, pero que en movimiento se comportan como un cometa y desafían las clasificaciones tradicionales que teníamos sobre ellos.

La revista Proceeding of the National Academy of Sciences informó el reciente descubrimiento de 7 nuevos cometas oscuros, lo que abre una posibilidad a estudiarlos a mayor profundidad para comprender su origen, composición y comportamiento. Hasta ahora, tenemos registro de 14 cometas oscuros, lo que ha podido dividirlos en dos grupos principales.

Qué son los cometas oscuros

Se trata de cuerpos celestes que mezclan las características de un asteroide y de un cometa. Destacan porque, a diferencia de un cometa normal, no tienen colas brillantes causadas por su constante movimiento en el universo. Por si fuera poco, cuentan con una aceleración no gravitacional.

El astrofísico Davide Farnocchia, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que los cometas oscuros son muy extraños, ya que, pese a moverse como un cometa, permanece oculto en su movimiento, similar a un asteroide, sin dejar un rastro brilloso.

En el 2016 se empezó a hablar de cometas oscuros, tras observar un movimiento inexplicable en el objeto 2003 RM. Un año más tarde, ocurrió lo mismo con el objeto ‘Oumuamua’, que también se movía como un cometa pero parecía un asteroide que no dejaba rastro.

Cómo se dividen los cometas oscuros

Así, los astrónomos pudieron identificar una nueva categoría de cuerpo celeste, los cuales son los cometas oscuros, mismos que recién se han estudiado y ya se pueden dividir en al menos dos categorías:

Cometas oscuros exteriores. Se encuentran en el sistema solar exterior

Se encuentran en el Cometas oscuros interiores. Se encuentran en el sistema solar interior, con órbitas cercanas a Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son más pequeños, con un diámetro de unas decenas de metros. Sus trayectorias son más circulares, similares a las de un planeta.

European Southern Observatory Ilustración de cometa oscuro

¿Cómo se formaron los cometas oscuros?

Los cometas oscuros exteriores probablemente se formaron más allá del universo , en una región del Sistema Sola temprano, con temperaturas muy bajas que sugieren agua bajo su superficie.

Por otro lado, los cometas oscuros interiores se originaron en regiones más cálidas del universo. Por otro lado, su aceleración no gravitacional podría estar explicado por el contenido de hielo que tienen.

Cabe destacar que, con su descubrimiento, surge la posibilidad de que los cometas oscuros hayan tenido un papel muy importante para transportar agua y compuestos orgánicos a la Tierra durante su proceso de formación.

