Semar lanza vacantes para diferentes oficios y así puedes aplicar
Si estás buscando una nueva oportunidad laboral y te interesa trabajar en la Semar, hay varias vacantes disponibles y así puedes aplicar.
Encontrar trabajo puede ser complicado y más aún cuando no tienes una licenciatura; sin embargo en la Secretaría de Marina (Semar) se publicaron vacantes en diferentes áreas, conoce cuáles son los requisitos para que puedas aplicar.
Semar lanza vacantes en diversas áreas
Las plazas disponibles están sujetas a disponibilidad confirme se cubran las posiciones autorizadas y son las siguientes:
- Albañiles
- Carpinteros
- Electricistas
- Soldadores
Requisitos para obtener trabajo en la Semar
Si estás interesado en aplicar para alguno de los empleos disponibles es necesario que cumplas con estos requisitos :
- Ser mexicano
- Estatura mínima de 1.63 en hombres y 1.55 en mujeres
- IMC de 18.5 a 24.9
- Resultar apto en los exámenes médico, clínico y perfil psicométrico
- Tener conocimientos en el servicio en el que desea desempeñarse
- No ser desertor de las Fuerzas Armadas o de alguna otra institución
- No tener antecedentes penales
Además, es importante que presentes en original y copia la siguiente documentación:
- CV
- Firma Fiel vigente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Dos fotografías recientes, a color y en tamaño infantil
- Credencial de elector o recibo de trámite de reposición
- Presentar fotografías recientes a color, de cuerpo completo, de frente y perfil
- Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto personal femenino)
Para más información y conocer el proceso para aplicar puedes llamar al 5556 2466 extensiones 7934, 7946, 7598, 7530, 7941. También puedes escribir al correo direcoper.reclutamiento@semar.gob.mx. El horario de atención es de lunes a viernes de las 07:30 a las 15:30 horas.
