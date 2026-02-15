¡Lo último en tecnología a mitad de precio! Walmart remata la pantalla Samsung 65 pulgadas Crystal UHD 4K

La pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas destaca por su resolución Ultra Alta Definición, ideal para disfrutar series, películas y eventos deportivos con mayor nitidez y colores más vivos. Su tamaño la convierte en una opción atractiva para salas amplias o para quienes buscan una experiencia más envolvente en casa.

¿Estás buscando renovar tu hogar? Este dispositivo es ideal para ti, checa los detalles para que no pierdas la oportunidad de tener uno de los mejores equipos del mercado actual a un súper precio.

Precio pantalla Samsung 65 pulgadas

Walmart lanzó una promoción exclusiva que está revolucionando el mercado de electrónicos: la pantalla Television Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas, modelo UN65U8000FFXZX, se remata a un precio increíble de $9,890.00, ¡un descuento del 50% respecto a su valor original de $19,719.00! Los clientes ahorran hasta $9,829.00 en esta ganga tecnológica.

Además del fuerte descuento, Walmart ofrece la posibilidad de pagar la pantalla hasta en 20 meses sin intereses de $494.50 pesos, facilitando su adquisición sin afectar de golpe el presupuesto familiar.

En cuanto a la seguridad de compra, la tienda brinda devolución hasta 30 días después de recibido el producto, lo que permite mayor tranquilidad para quienes compren en línea.

La promoción está generando revuelo en tiendas físicas y en línea.

Características de la pantalla Samsung 65 pulgadas

MEGA CONTRAST

UHD DIMMING

CONTRAST ENHANCER

"La televisión Samsung UN65U8000FFXZX de 65 pulgadas redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB, esta televisión no solo ofrece entretenimiento, sino también conectividad y conveniencia en un solo equipo. Ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta en un solo producto", se lee en la descripción.

