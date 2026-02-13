Vaguada polar y anticiclón provocarán lluvias y heladas en algunos estados hoy 13 de febrero
En la mayoría de los estados del país, el clima se mantendrá estable con ambiente vespertino cálido y caluroso pero durante la mañana y noche el frío seguirá.
La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán por el noroeste y norte de la República Mexicana ocasionando vientos fuertes y lluvias, conoce cómo va a ser el clima en tu ciudad hoy viernes 13 de febrero para que salgas bien abrigado.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Estados con lluvias y bajas temperaturas
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originarán lluvias aisladas y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso durante la tarde y frío en la mañana y noche.
Chubascos, lluvias y fuertes vientos
- Sonora
- Chihuahua
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Sonora
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Golfo de California
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
Mientras que los estados con heladas serán:
- Zonas serranas de Chihuahua y Durango
- Zonas serranas de Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Zonas serranas de Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
¿En qué estados habrá altas temperaturas?
Por otro lado, los estados donde se prevén temperaturas de entre 30 y 45°C son:
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Coahuila
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México (suroeste)
- Ciudad de México
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Para la CDMX se tiene previsto un día soleado con temperaturas de 17°C por la mañana y de 27°C por la tarde y vientos del Sureste a lo largo del día con una velocidad media de 6 kilómetros por hora.
Suman 185 casos de golpe de calor en Mazatlán
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.