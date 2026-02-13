Vaguada polar y anticiclón provocarán lluvias y heladas en algunos estados hoy 13 de febrero

La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán por el noroeste y norte de la República Mexicana ocasionando vientos fuertes y lluvias, conoce cómo va a ser el clima en tu ciudad hoy viernes 13 de febrero para que salgas bien abrigado.

Estados con lluvias y bajas temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originarán lluvias aisladas y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso durante la tarde y frío en la mañana y noche.

Chubascos, lluvias y fuertes vientos

Sonora

Chihuahua

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Golfo de California

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Mientras que los estados con heladas serán:

Zonas serranas de Chihuahua y Durango

Zonas serranas de Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Zonas serranas de Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Oaxaca

¿En qué estados habrá altas temperaturas?

Por otro lado, los estados donde se prevén temperaturas de entre 30 y 45°C son:

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Coahuila

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México (suroeste)

Ciudad de México

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Para la CDMX se tiene previsto un día soleado con temperaturas de 17°C por la mañana y de 27°C por la tarde y vientos del Sureste a lo largo del día con una velocidad media de 6 kilómetros por hora.

