Vaguada polar y anticiclón provocarán lluvias y heladas en algunos estados hoy 13 de febrero

En la mayoría de los estados del país, el clima se mantendrá estable con ambiente vespertino cálido y caluroso pero durante la mañana y noche el frío seguirá.

clima Mexico frente frío.jpg
Escrito por: Redacción adn Noticias

La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán por el noroeste y norte de la República Mexicana ocasionando vientos fuertes y lluvias, conoce cómo va a ser el clima en tu ciudad hoy viernes 13 de febrero para que salgas bien abrigado.

Estados con lluvias y bajas temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe originarán lluvias aisladas y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso durante la tarde y frío en la mañana y noche.

Chubascos, lluvias y fuertes vientos

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Golfo de California
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sinaloa

Mientras que los estados con heladas serán:

  • Zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • Zonas serranas de Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Zonas serranas de Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

¿En qué estados habrá altas temperaturas?

Por otro lado, los estados donde se prevén temperaturas de entre 30 y 45°C son:

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (costa e istmo)
  • Chiapas (oeste)
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México (suroeste)
  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Para la CDMX se tiene previsto un día soleado con temperaturas de 17°C por la mañana y de 27°C por la tarde y vientos del Sureste a lo largo del día con una velocidad media de 6 kilómetros por hora.

